Несмотря на недовольство населения, немецкое руководство нагнетает русофобскую истерию и вводит бесчеловечные правила для оказавшихся в Европе граждан РФ.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил политолог Максим Жаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Германии есть ропот немецкого бизнеса, ропот властей, бургомистров – они тоже, и часто публично, заявляют о своём недовольстве поддержкой Украины со стороны немецкого правительства», – сказал он.

Жаров подчеркнул, что в Германии начали откровенно издеваться над русскими – всё для того, чтобы спровоцировать Москву.

«Но пока это существенно не влияет на политическую картину. Германия, на уровне правительства, находится под внешним управлением американцев, и поэтому мы видим, что в Германии запущены самые людоедские правила для российских граждан, им запрещён ввоз автомобилей.

Есть сообщение, что предметы личной гигиены разрешаются, но проследив за разъяснениями, я не уверен, что это действительно так. Потому что позиция немецкой таможни намного жёстче, чем позиция всех этих чиновников в Еврокомиссиях, и немецких чиновников высшего уровня.

Что-то делать нужно, но эта мера направлена как раз на расшатывание, дестабилизацию и рост социального напряжения в нашем обществе накануне президентских выборов. И авторы этой меры ждут от российских властей каких-либо жёстких демаршей в адрес Германии. В том числе, достаточно сейчас Дмитрию Медведеву в «Телеграме» выступить с заявлением «заедем на танке», и задача этих мер выполнена», – подытожил политолог.