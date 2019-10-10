Обама сел в лужу, «разрывая Россию в клочья»

10.10.2019, Киев, Максим Карпенко

Планы экс-президента США Барака Обамы относительно экономики России провалились – страна успешно развивается и снова вернулась в мировые лидеры.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, после сирийской компании, РФ смогла восстановить свое влияние в мире и заставила с собой считаться и уважать.

«Уже спокойна, ни на что не жалуется, строит какие-то планы, иронически реагирует на всякие запугивания. Не хочу говорить кто, но известный человек так описал отношение Путина к Зеленскому. Он говорит, что он с сочувствием к нему относится. По типу «неплохой парень, но попал». Попал в сложную, невероятно, ситуацию и это только вызывает у него сочувствие к этому молодому человеку.

Это может себе позволить состоявшееся государство с массой всякого рода возможностей, даже не принимая во внимание такой потенциал влияния выше, чем экономические возможности. Теперь никто с этим особо не спорит. Если раньше Обама сказал: «У них ничего нет, они никто и звать их никак. И вообще, мы их экономику вдребезги». Так или иначе, она в шестёрке самых крупных экономик мира. Но медленно развивается, медленно растет», – заявил Погребинский.

Напомним, что в 2015 году президент США барак Обама, выступая перед конгрессом, заявил, что «сегодня Америка сильна и едина с нашими союзниками, в то время как Россия изолирована, а ее экономика — в клочьях».