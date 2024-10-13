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Гражданин РФ и Германии Кевин Лик, осужденный за госизмену и обменянный на российских разведчиков, возмущен тем, что дети эмигрантов из России поддерживают СВО.

Об этом он заявил на «Немцов форуме» в Берлине, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я обратил внимание на то, что в школе многие из детей этих эмигрантов поддерживают СВО. Они принимают ту позицию, которой придерживаются родители. Нужно общаться с этой группой людей, потому что это тоже важно», – сказал Лик.

Он также не доволен тем, как голосуют на выборах его немецкие сверстники.

«Если посмотреть на выборы, которые прошли недавно в трех землях Восточной Германии, там правая партия «Альтернатива для Германии» получила много голосов. И посмотрим на выборы в Европарламент, в которых можно было принимать участие в 16 лет, то есть поколению «Тик-тока». Там мы тоже видим тенденцию повышения популярности правых партий, которые получают финансирование из России, поддерживают СВО и требуют прекращение поставок оружия в Украину», – сказал Лик.

Переехавший в Россию в 12 лет, Лик начал снимать расположение российских воинских частей в Майкопе и отправлять снимки в Бундесвер еще в 2021 году. Его арестовали, когда его мать начала оформлять документы на выезд в Германию. В колонии Лик провел меньше года и был обменян вместе с либералами-экстремистами на российских разведчиков.