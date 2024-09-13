Обратившиеся в румын молдаване превращаются в народ без биографии – молдавская журналистка

Румынизировать Молдову собирается подавляющее меньшинство, которое физически подавляет сопротивление всех остальных.

Об этом в эфире канала MD-24 заявила молдавская журналистка, телеведущая и кинодокументалист Елена Левицкая-Пахомова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По её словам, у власти в Молдове сейчас те, кто разделял людей по национальному признаку в конце 80-х – начале 90-х годов.

«При СССР существовали русско-молдавские школы, и никогда не было никаких конфликтов. И в один день – я просто помню, у нас была такая школа по соседству – где деток из молдавских классов вывели, дали им в руки плакаты «чемодан – вокзал – Россия», а детей из русских классов закрыли в школе и просто не давали выйти. На следующий день эта школа перебазировала все русские классы в ту среднюю школу, где я училась», – делится журналистка своими личными воспоминаниями.

Она отмечает, что унионисты перестали скрывать свои намерения. При этом Румыния сама мало что предлагает в плане объединения.

«Мы сами идём к ней – руководство страны прыгает на задних лапках и просит: «А давайте обе полиции будут патрулировать Республику Молдова», «А давайте мы сами угробим своё здравоохранение, и теперь румыны будут прилетать к нам на вертолётах и спасать наших людей»… Они перестали это скрывать. Это самое главное», – отмечает Левицкая-Пахомова.

При этом, как подчеркивает журналистка, все сторонники унионизма станут в объединённой Румынии никем, и они это знают.

«Где все те, кто кричал за Великую Румынию в начале 90-х? Они исчезли. Некоторые так и остались в определённых лечебных заведениях. Они ожидают, что, даже если произойдёт это объединение, им приготовят какие-то тёплые места. Нет, у нас есть опыт 1918-1940 годов. На руководящие должности прибыли люди из-за Прута. И были зарплаты в несколько раз больше, в отличие от тех немногочисленных жителей Бессарабии, которые могли пробиться на эти должности. Так что ничего хорошего их не ожидает. Это либо темнота такая абсолютная. Деньги же на это дают! Так почему бы не жить? У нас смеются: больше всего объединения боятся унионисты: они останутся без своей идеи как таковой», – говорит журналистка.

По её словам, молдаване, принимая чужую идентичность, исчезают как народ.

«Мы теряем уважение к самим себе. Мы теряем свой язык. Мы становимся обслуживающим персоналом для кого-то. Человек без стержня, без своих корней – это никто. Это человек без биографии. Это человек без гордости. С ним можно делать всё, что хотят. И именно такая нация нужна нашему правительству», – заключает Елена Левицкая-Пахомова.