«Образумим Путина как Милошевича!» – в парламенте Великобритании хотят начать воздушную операцию на Украине

Михаил Рябов.  
06.03.2024 07:44
  (Мск) , Москва
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Великобритания, Дзен, НАТО, Сюжет дня, Украина


Озвученная Эммануэлем Макроном идея ввода войск НАТО на Украину обсуждалась вчера в парламенте Великобритании, где в Палате лордов проходили дебаты по вопросам внешней политики.

Член Лейбористской партии пэр Кулдип Сахота заявил, что положение дел на фронте выглядит так, что Украина имеет шансы потерпеть поражение, а потому Западу следует рассмотреть возможность проведения операции против России как в своё время против Югославии.

Озвученная Эммануэлем Макроном идея ввода войск НАТО на Украину обсуждалась вчера в парламенте Великобритании,...

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«То, как идут дела, несмотря на всю нашу помощь и усилия, выглядит так, как будто тиран может одержать верх. 

Президент Макрон намекнул на тот факт, что НАТО может рассмотреть возможность отправки войск в Украину. Это предложение было немедленно отвергнуто всеми, включая наше правительство.

Рассматривали ли наше правительство и НАТО другой вариант — то, что НАТО сделало во время войны на Балканах в 1990-х годах, чтобы образумить другого тирана, президента Сербии Милошевича? 

Я предлагаю, чтобы НАТО рассмотрело возможность обеспечения воздушного прикрытия только на территории Украины, для защиты войск на земле и для удержания российских войск подальше от границ Украины. 

Как я уже сказал, НАТО делало это раньше, так почему бы не рассмотреть это снова в Украине? Это немного радикально, но мысль есть», – сказал Сахота.

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