Очередное безобразие в Одессе: Массовая драка в суде

23.11.2018, Одесса, Игорь Плисюк

Молодой человек, вы уже слыхали — в Приморском суде Одессы стряслось очередное безобразие. «Группы поддержки» двух высоких сторон, ведущих тяжбу, попытались начать драку, скорее всего, норовя сорвать заседание.

– Ну и что же, мало ли таких случаев, и что же здесь такого необычного в стране, где «активисты» практически ежедневно терроризируют органы судебной власти при полном безразличии полиции?

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– Да то, что сегодня полиция проявила невиданную прыть, «повязав» аж 49 дебоширов, доставив их в ближайший участок для выяснения личностей и обстоятельств содеянного!

Так о чем же столь «цивилизованно спорили» жаждущие справедливости? А дело рассматривалось весьма «вкусное»! Речь шла о злоупотреблениях при выделении земельных участков местным советом в курортном поселке Затока Белгород-Днестровского района.

Причем — в самых выгодных местах, вблизи побережья. То есть — тех, с которых летом, в разгар сезона, владельцы могут собрать богатый «урожай» за счет приезжих туристов.

Местные жители не раз активно выступали против, по их мнению, коррупционного и несправедливого решения своих избранников. Даже устраивали акции протеста, перекрывая дороги. И вот — настал «судный день»!

Причем, на сей раз, как минимум, одна из сторон решила прибегнуть в качестве «сил поддержки» не к привычным услугам местных «активистов», за долю более-менее малую готовых хоть суд разгромить, хоть церковь поджечь (само собой — исключительно из любви к Украине!), а — к помощи «гастролеров». О чем не без ехидства и сообщил советник шефа полиции Руслан Форостяк, известный своими тесными связями с местной «прогрессивной общественностью» майданного пошиба. Мол, наших там не было!

Ведь среди аж 49 задержанных «активистов» не оказалось НИ ОДНОГО местного, в основном – это были жители Винницкой области!

Проще говоря, можно сделать нехитрый вывод: то ли одна из сторон тяжбы поскупилась, и наняла «штрейкбрейхеров», согласившихся постоять за справедливость за умеренный гонорар, то ли — местные «активисты» заломили непомерную цену.

И…здесь-то полиция и показала нарушителям конвенции, где раки зимуют!

Потому как – это «наша корова, мы её доим!». Тут, понимаешь, и своим корму мало, а еще пришлые будут цены сбивать и наших хлеб отбивать!

А посему — и обозвал пан Форостяк задержанных «титушками». Ибо всем известно на Украине: кто творит безобразия с хорошими, патриотическими целями и с одобрения начальства (желательно, учитывая и его интересы!) – те именуются «активистами и общественниками», и карам не подлежат.

А вот прочие, да еще пришлые — сплошь – титушки беззаконные! Словом, ничего личного, сплошной порядок да благочиние!