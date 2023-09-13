Очередной не захотевший сдаться «аскер» может отправиться в лагеря на 15 лет

Анатолий Лапин .  
13.09.2023 17:20
  (Мск) , Симферополь
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Вооруженные силы, Дзен, Крым, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина, экстремизм


15 лет лишения свободы грозит очередному крымчанину, участвовавшему в блокаде полуострова.

Как сообщили в ФСБ, он являлся членом запрещенной в России организации «Крымско-татарский добровольческий батальон им. Номана Челебиджихана», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

15 лет лишения свободы грозит очередному крымчанину, участвовавшему в блокаде полуострова. Как сообщили в...

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54-летний местный житель с 2017-го года помогал незаконной блокаде Крыма, мог выйти из батальона, но не стал обращаться в российские правоохранительные органы.

«Подозреваемый привлекался к вооруженной охране пункта постоянной дислокации батальона, принимал непосредственное участие в т.н. «продовольственной блокаде» Крыма, а также совместно с украинскими пограничниками осуществлял досмотр лиц и транспортных средств, пересекающих госграницу РФ», – сообщили в ФСБ.

Отметим, что лидеры крымских татар на полуострове призывают бывших членов НВФ обращаться в органы, чтобы деятельным раскаянием избежать строгого наказания.

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