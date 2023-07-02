Одесса. Пропал город

Если бы меня попросили в двух словах описать происходящее сейчас в Одессе, то в качестве иллюстрации я показал бы всего одно фото. На нем эсбэушники задерживают «агента ФСБ», бывшего одесского милиционера, который якобы собирал для врага разведданные. Задержание происходит на территории заброшенного пионерлагеря, о котором напоминает типичная для «кровавых» времен скульптура пионеров — горниста и барабанщика. У последнего отбита рука, фигуры обшарпаны, однако флаг у горниста и барабан покрашены в жовто-блакытные цвета. На этом фоне лицом вниз лежит задержанный, над которым возвышаются «герои» в камуфляжах.

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И это фото описывает все — от трагедии русского человека в оккупированном городе и торжества военной диктатуры до «переодетой» в цвета госфлага разрухи. Ну, помните, как когда-то на майдане покрасили желто-голубым пианино «Октябрь». Перекрашенные остатки великой империи, все, до чего дотянулись руки; в «священні кольори» не красят пока только кучи собачьего дерьма.

Что до упомянутого милиционера, то как раз на днях его дело было передано в суд по обвинению в госизмене. Но это уже другая история. А со скульптуры пионеров я начал потому, что хочется поговорить о памятниках. Может, кому интересна судьба оставшихся после выкорчеванных Екатерины II, Суворова, Жукова, Пушкина, Толстого, Горького…

И здесь весьма показателен недавний случай. Бродили, значит, патриоты по «родному» для них городу и обнаружили на развалинах разрушенного санатория постамент какого-то мужика, замотанного маскировочной сеткой. Табличку с фамилией прочитали, да не поняли, кто это.

И действительно, Валерий Чкалов — летчик-испытатель, один из первых Героев Советского Союза. Впервые в истории авиации совершил беспосадочный перелет из Москвы в Ванкувер через Северный полюс. А для них он — непонятный мужик «у волохатих чоботах».

Ладно, потом они в «Википедии» прочитали…

Тут, понимаете, какая у нормальных людей мысль — или декоммунизаторы скульптуру задрапировали перед сносом или, напротив, партизаны хоть так припрятали. А у «патриотической» общественности другой вой — не для этого волонтеры плетут маскировочные сети!

«Наибольшее возмущение вызывает нецелесообразное использование маскировочных сеток, они нужны на фронте, а не для защиты российских памятников!», — написал провокатор Ганул, который тоже непонятно, почему не на фронте, его тоже можно к дрону пивязать и скинуть.

Ну и наконец клешни дотянулись до символа города — стелы «Крылья Победы», построенной к 40-й годовщине освобождения Одессы от немецко-фашистских захватчиков. Это высоченный обелиск, увенчанный золотой Звездой Героя с постаментами у подножия. До одного из них (пока до одного) и добрались неандертальцы.

«Ночью наши ребята раскрасили «членина» и звезду в цвет крови. Призываю власть убрать это недоразумение из нашего города, символы убийц враждебны украинцам», — опять разошелся Ганул.

О моральной стороне вопроса даже упоминать не хочется — «нацизма на Украине нет» — но есть другая, более прозаичная. Дело в том, что прямо на стелу со звездой выходят окна мэра Одессы Геннадия Труханова, проживающего в элитном жилом комплексе с говорящим названием «Сады Победы». На что спорим, что скоро не будет ни стелы, ни названия у трухановской «хатынки». Вернее, оно изменится на какую-нибудь «бандэривську рушныцю».

Пропал город.