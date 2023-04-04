Одесса: украиснкие беспилотники понесли серьезные потери после российского удара

Игорь Шкапа.  
04.04.2023 08:29
  (Мск) , Киев
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Беспилотники, Война, Вооруженные силы, Дзен, Одесса, Россия


Российские ударные беспилотники атаковали украинские объекты в районе Одессы.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщают назначенцы киевского режима в регионе.

Российские ударные беспилотники атаковали украинские объекты в районе Одессы. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора»,...

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«Только что враг нанес удары по Одессе и Одесскому району ударными БПЛА. По результатам работы подразделений противовоздушной обороны есть ущерб. В очередной раз подчеркиваем, что в военное время не все события можно комментировать или выставлять в открытый доступ. Поэтому воздержитесь от комментариев в социальных сетях. Продолжается боевая работа и возможна вторая волна. Прошу жителей Одесского района не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и находиться в укрытиях», – сообщил в своем блоге глава Одесской районной военной администрации Юрий Крук.

А Воздушные силы ВСУ сообщили, что в общей сложности зафиксировано до 17 пусков ударных БПЛА, вероятно, из района восточного побережья Азовского моря.

«Из 17 дронов-камикадзе Силы противовоздушной обороны уничтожили 14. 13 – в небе Одесщины, 1 – над Николаевщиной. Попаданием по одному из предприятий в Одесской области вызван пожар, который до утра спасателям удалось ликвидировать.

Предварительно, без человеческих жертв», – в свою очередь сообщил спикер оперативного штаба Одесской военной администрации Сергей Братчук.

Впрочем, телеграмм-канал «Типичная Одессса» сообщает, что «прилетов было как минимум четыре», а удар пришелся по аэродрому «Школьный и цехам по производству БПЛА.

«Итоги на данный момент. Школьный – два цеха в труху. Усатово с БК + техника – тоже. Сообщают также и о попадании в некий командный пункт в районе Киевской трассы, уточняем у наших людей в ВСУ. Есть жертвы», – отмечает паблик.

Кроме того, авторы утверждают, что по состоянию на три часа ночи было обесточено 2 РЛС.

Кроме того, авторы утверждают, что по состоянию на три часа ночи было обесточено 2 РЛС.

Подводя итоги, «Типичная Одесса» сообщает, что на аэродроме «Школьный!»:

«минус сборочная линия

– минус запас комплектующих (для 380 БПЛА)

– минус 1 заправщик с авиационным топливом

– минус 16 готовых БПЛА

– минус склад с БК под БПЛА».

На железнодорожной станции Усатово:

«- незначительные повреждения склад БК

– минус 9 ед. боевой техники

– 3 военных ранены»

На Киевской трассе (КПП-ГАИ)

«- удар пришелся рядом существенных повреждений нет

– гай-цы и все с ними кто были рядом стирают исподнее…»

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