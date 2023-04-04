Одесса: украиснкие беспилотники понесли серьезные потери после российского удара
Российские ударные беспилотники атаковали украинские объекты в районе Одессы.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщают назначенцы киевского режима в регионе.
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«Только что враг нанес удары по Одессе и Одесскому району ударными БПЛА. По результатам работы подразделений противовоздушной обороны есть ущерб. В очередной раз подчеркиваем, что в военное время не все события можно комментировать или выставлять в открытый доступ. Поэтому воздержитесь от комментариев в социальных сетях. Продолжается боевая работа и возможна вторая волна. Прошу жителей Одесского района не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и находиться в укрытиях», – сообщил в своем блоге глава Одесской районной военной администрации Юрий Крук.
А Воздушные силы ВСУ сообщили, что в общей сложности зафиксировано до 17 пусков ударных БПЛА, вероятно, из района восточного побережья Азовского моря.
«Из 17 дронов-камикадзе Силы противовоздушной обороны уничтожили 14. 13 – в небе Одесщины, 1 – над Николаевщиной. Попаданием по одному из предприятий в Одесской области вызван пожар, который до утра спасателям удалось ликвидировать.
Предварительно, без человеческих жертв», – в свою очередь сообщил спикер оперативного штаба Одесской военной администрации Сергей Братчук.
Впрочем, телеграмм-канал «Типичная Одессса» сообщает, что «прилетов было как минимум четыре», а удар пришелся по аэродрому «Школьный и цехам по производству БПЛА.
«Итоги на данный момент. Школьный – два цеха в труху. Усатово с БК + техника – тоже. Сообщают также и о попадании в некий командный пункт в районе Киевской трассы, уточняем у наших людей в ВСУ. Есть жертвы», – отмечает паблик.
Кроме того, авторы утверждают, что по состоянию на три часа ночи было обесточено 2 РЛС.
Кроме того, авторы утверждают, что по состоянию на три часа ночи было обесточено 2 РЛС.
Подводя итоги, «Типичная Одесса» сообщает, что на аэродроме «Школьный!»:
«минус сборочная линия
– минус запас комплектующих (для 380 БПЛА)
– минус 1 заправщик с авиационным топливом
– минус 16 готовых БПЛА
– минус склад с БК под БПЛА».
На железнодорожной станции Усатово:
«- незначительные повреждения склад БК
– минус 9 ед. боевой техники
– 3 военных ранены»
На Киевской трассе (КПП-ГАИ)
«- удар пришелся рядом существенных повреждений нет
– гай-цы и все с ними кто были рядом стирают исподнее…»
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