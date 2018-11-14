Одесситы всеми возможными путями стремятся покинуть Украину

14.11.2018, Киев, Ольга Козаченко

Жители Одесской области массово ищут в архивах документы о своем иностранном происхождении, чтобы получить возможность переехать в другую страну.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал глава «Союза анархистов Украины» и экс-кандидат в мэры Одессы Вячеслав Азаров.

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“Жаль, не могу снять видео, какие трагедии разворачиваются в читальных залах архива, особенно во 2-м корпусе, где хранятся церковные книги из области. Народ валом валит из дальних сел, чтобы долго рыться в заскорузлых томах и, наконец, найти национальности своих дедов-прадедов. Причем никто не ищет украинцев или русских – только немцев, болгар, румын, молдаван, чтобы доказать своё родство и иметь основания выехать в эти страны.

И какие дикие разочарования на лицах, когда метрики утеряны, а архивисты объясняют, что национальность в данных о венчании не указывалась! У людей рушатся последние надежды, они нередко срываются на повышенные тона, как будто сотрудники архива виноваты в том, что им стало невыносимо жить на Родине. Страшно смотреть, до чего фашисты майдана довели народ некогда цветущей страны”, – пишет Азаров.

ПолитНавигатор”, киевские эксперты приходят к выводу, что Украина становится страной массовой эвакуации.