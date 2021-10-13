Одесский припортовый завод в критическом состоянии – экс-директор

13.10.2021 21:29 (Мск), Одесса, Юрий Коваленко

Новости Украины

Поставки газа на Одесский припортовый завод не осуществляются, а без него каждый день простоя критически негативно влияет на оборудование.

Об этом в эфире телеканала «Общественное Одесса» заявил экс-директор завода Николай Синица, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Остановка и каждый день простоя Одесского припортового завода влияет критически негативно. Перевалка аммиака помогает удерживать на плаву какой-то минимальный простой завода. Но не будем забывать, что там сейчас накопились проблемы, потому что компрессора перекачки работают на газу, а поставок газа сейчас нет. Тем более он должен работать на технологическом газе, чтобы нормально работала перекачка. Сейчас компрессора работают в минимальном режиме при помощи электрических компрессоров, но с электроэнергией тоже проблема, из открытых источников известно, что у завода огромная задолженность перед поставщиками электроэнергии», – сказал он.

Кроме того, бывший директор отметил, что на заводе есть большая проблема с агрегатом по производству аммиака.

«Также проблематично запустить оборудование для прокачки аммиака заново, это сверхвысокие одномоментные напряжения для оборудования. Тем более, оборудование не новое и работает долгое время, оно поддерживается в надлежащем состоянии, но запуск проблематичен. Основная проблема – агрегат по производству аммиака, сейчас он работающий один, в нём есть большие проблемы, сейчас он в том состоянии, когда его запуск каждый раз – очень большая проблема в плане его адекватной работы. Потому что это не автомобиль – раз и завёлся, может случиться ситуация, что с первого раза его не удастся запустить. Тем более – запуск требует серьёзных финансовых затрат», – пожаловался Синица.

Напомним, ранее украинский парламент принял в первом чтении законопроект «О приватизации государственного и коммунального имущества», разрешающий продавать частным лицам важнейшие государственные предприятия.