Один или два народа?

16.07.2021, Киев, Денис Коронин

Новости Украины

Совсем недавно имел место очередной всплеск старой дискуссии на тему «один народ или два разных народа». Если вы читаете эти строки, то знаете, о каких народах речь.

В последних числах июня Владимир Владимирович повторил еще раз: «Я считаю, что украинцы и русские — это вообще один народ». Через пару дней Владимир Александрович выдал: «Но мы, повторю еще раз, не один народ. Были бы одним народом, то в Москве, скорее всего, ходили бы гривны, а над Госдумой развевался бы желто-голубой флаг». Да, украинскую традицию «ответим на имперские замашки узколобым хуторянством» надо холить и лелеять. Жалко, что украинский президент не догадался дожать (как говорил покойный Михаил Задорнов) фразочкой о, например, портрете Бандеры на фасаде московской мэрии. Было бы еще смешнее.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

И да, Зеленскому быстро припомнили его же фразу 2014 года: «Мы в принципе не можем быть против русского народа, потому что мы один народ». Комментарии, думается, излишни. Место сидения определяет точку зрения, это мы давно знаем. Оставим демагогию демагогам, а сами давайте попытаемся разобраться в сути вопроса. Так один народ или два народа?

Что, кроме высказываний политиков и их адептов, не привыкших пользоваться своим умом, мы можем привлечь, дабы попытаться беспристрастно ответить на этот вопрос? Разумеется, историю.

Украинская история (не путать с просто историей!) вещает, что украинцы возникли где-то чуть позже неандертальцев, но раньше древних греков, а потом… ну, если кратко, то потом все их угнетали. В частности, не давали называть себя украинцами. А, нет, извините, не так. Украинцы называли себя русскими, но при этом были украинцами, это точно. А потом русские украли у них имя, а еще потом они их завоевали и стали угнетать. Или нет, сначала стали угнетать, а потом, в порядке угнетения, украли имя.

Ладно. Что говорит настоящая история? Она следует, в частности, известному выражению: «Если нечто выглядит как утка, плавает как утка и крякает как утка, то это, вероятно, и есть утка». Если до второй половины XIX века те, кто населяли территорию нынешней Украины, во всех тогдашних (не сегодняшних!) источниках назывались русскими, то, вероятно, они и были русскими. Если ни о каком украинском народе тогда никто и слыхом не слыхивал, то, вероятно, никакого украинского народа тогда и не было.



Значит ли это, что его нет сейчас? Нет, не значит. Но не будем забегать вперед.

Украинская история нещадно критикует имперскую концепцию о триедином русском народе (великороссы, малороссы, белорусы). На каком основании критикует?.. Ну как? Это же кремлевский нарратив. Разве нужны еще какие-то аргументы? Конечно, нет. Украинской истории — не нужны.

Настоящая же история умеет пользоваться аналогиями. И если вы хорошо знаете настоящую историю, то уже начали перечислять аналогии, еще не прочитав написанное далее. Народы, состоящие из разных компонентов (по-научному — субэтносов) — абсолютно типичное явление. Проще сказать, где такого не было, чем где такое было. В Польше — великополяне, малополяне, мазуры. В Германии — баварцы, пруссаки, саксонцы.

В Италии… О, в Италии… В Италии жители соседних друг с другом деревень могут едва ли понимать друг друга (если, конечно, каждый будет говорить на местном диалекте, а не на литературном итальянском языке) и смотреть друг на друга свысока. Что не мешает и тем, и другим быть итальянцами.

В Грузии — численность населения которой немногим больше численности населения Киева! — аджарцы, имерхевцы, кахетинцы, мегрелы, месхетинцы, сваны… и все они грузины. Хотя те грузины, которые не мегрелы, вообще не понимают мегрельский язык! (Да, я спрашивал.) И так далее, и тому подобное.

С языками, как уже понятно — та же история. Малороссийский народный говор (не путать с украинским литературным языком: в последний было сознательно внесено много изменений, с вполне конкретной целью: сделать его дальше от русского; процесс этот продолжается и сегодня) существенно ближе к русскому языку, чем, скажем, нижненемецкие диалекты к стандартному Hochdeutsch. Кстати сказать. Hochdeutsch переводится как «верхний немецкий». Иногда это интерпретируют как «язык высшего общества, высокой культуры», в противоположность «низкому языку», якобы «простого народа». Ничего подобного. Верхний он исключительно в том смысле, что его родина — возвышенности и Альпы, вверх по течению рек, в южной части Германии. (На карте это не вверху, а, наоборот, внизу.)

Так вот, подобным же образом, в названии «Малороссия» нет абсолютно ничего обидного или уничижительного: имеется в виду «Россия в узком смысле слова», то бишь «место, откуда есть пошла русская земля». Точно как Малая Польша — окрестности Кракова, древней польской столицы. Но украинцам обязательно нужно чувствовать себя униженными, без этого жизнь теряет смысл… поэтому, конечно, из каждого утюга в сегодняшнем Киеве вы услышите, что слово «Малороссия» придумали клятые моск… ну, дальше вы, опять-таки, в курсе.

Короче говоря: в утверждении «украинцы — это русские» нет абсолютно никакого внутреннего противоречия. Так было, и тому есть масса аналогий во всей Европе. Но так ли есть сейчас? А вот это — «как договориться».

Вернемся к выражению об утке. Если сегодня, условно говоря, девяносто процентов украинцев дружным хором заявят: нет, мы не русские, язык наш не русский и всё такое прочее, — значит, они не русские. То есть: в прошлом один народ, сейчас два разных народа. Такое тоже может быть. Исторические прецеденты есть. Сейчас это звучит невероятно, но предки современных французов и современных немцев были одним народом. Правда, очень давно. Больше тысячи лет назад. Империя Карла Великого, помните? Да-да, он же Karl der Große, он же Charlemagne. Он, кстати, в максимуме владел не только практически всей нынешней Францией и большей частью Германии, но еще и Римом и Барселоной. Но всё течет, всё меняется.

Неоценимый вклад в утверждение концепции «два народа» внесли большевики, 100 (и меньше) лет назад. Не зря, ох не зря на Украине так рьяно взялись за «декоммунизацию». Ни одно доброе дело не должно оставаться безнаказанным! Большевики вполне могли вернуться к имперской концепции (триединого народа), но предпочли этого не делать. Чем, по большому счету, и заложили мину замедленного действия под созданный ими же самими СССР. Мина, как и положено подобным изделиям, взорвалась. СССР разлетелся в клочья. И теперь концепция «два народа» цветет буйным цветом, как бы это ни печалило ее противников.

«Договорятся» ли в обозримом будущем иначе? Вернутся ли к концепции триединого народа?

Судя по тому, что происходит в последние годы — вряд ли. Концепция триединого народа абсолютно осмысленна, исторически оправдана, но… вышла из моды, назовем это так. Чтобы она вновь вошла в моду, нужны серьезные геополитические сдвиги. Произойдут ли они? Весьма сомневаюсь. Однако поживем — увидим.