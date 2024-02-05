Один из руководителей Верховного суда Украины оказался российским агентом
Даже на достаточно высоких должностях на Украине остаются сторонники СВО, которую проводит Россия.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», свидетельствует очередное задержание СБУ.
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«Служба безопасности собрала доказательную базу руководителя одного из структурных подразделений Верховного Суда Украины. Чиновник оправдывал вооруженную агрессию России и временную оккупацию нашего государства. В распоряжении СБУ записи разговоров, в которых фигурант отрицает суверенитет Украины и предлагает отдать оккупантам южные регионы, в том числе Одесскую и Херсонскую области.
Также в общении со своим подчиненным чиновник героизировал наемников российской частной военной компании «Вагнер» и поддерживал их участие в войне против нашего государства.
Кроме того, чиновник судебного органа предлагал начать новое наступление на Украину с северного направления для захвата Львова и соседних регионов», – говорится в сообщении.
Сотруднику Верховного суда Украины сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 436-2 УК («Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников, совершенные должностным лицом»).
Ему грозит до восьми лет лишения свободы.
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