Одни айтишники, барбершопы и ЛГБТ – на Западе некому работать на военных заводах

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

На Западе, как и на Украине, нет кадров для работы на заводах оборонной промышленности.

Об этом в эфире видеоблога «Да это так» заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

По мнению Старикова, Запад может выделить деньги, построить заводы, но работать на них будет некому.

«Более 70% экономики США, как и Украины, состоит из сферы услуг. Барбершопы, усы, бороды, кафе и тому подобное. Сфера услуг снаряды, автоматы, патроны не производит. А производят заводы. А кто на этих заводах работает? Рабочие. А как их надо подготовить. Ну вот в гадком Советском Союзе были ПТУ, у рабочих – ПТУ, они заканчивали, шли на военные предприятия. Потом – техникумы, политехнические институты. Шла подготовка… А сейчас кто у нас? Средний возраст нашего инженерно-технического персонала в нашем военно-промышленном комплексе 67 лет. То есть те, кто были в Советском Союзе, которые закончили политехнические вузы, там и остались. А молодых не пришло», – сказал полковник.

Он считает, что в США все же построят новые военные заводы.

«А кто будет работать, представители ЛГБТ-сообщества? Да не будут они работать. Айтишники, которых так подняли? Из тех айтишников до 5% производят реальный продукт, а 95% производят приложения. Сфера деятельности – кнопки нажимать, «лайкать» и тому подобное. А кто будет, как у Высоцкого, «Возвращаюсь я с работы, рашпиль ставлю у стены». Кто будет рашпилем и ключами работать? Нет таких. Что, будут работать эмигранты, которые приехали с Африки в Евросоюз? Да не будут они на заводах работать. Поэтому Запад бы с удовольствием денег дал, заводы построил – рабочих, инженеров нет», – резюмировал Стариков.