Офицеры флота против утилизации подводного ракетоносца «Дмитрий Донской» – грозы Америки

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Российские офицеры требуют сохранить построенный в начале 80-х атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения ТК-208 «Дмитрий Донской» проекта 941 «Акула». Его вывели из состава ВМФ России в феврале этого года и отправили в Северодвинск ожидать утилизации.

При этом, мощь советского и российского флота можно было бы сохранить, модернизировав подлодку по примеру того, как это делают американцы, передает корреспондент «ПолитНавигатора» со ссылкой на ветеранов движения «Офицеры России».

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Как отмечает доктор военных наук, контр-адмирал Владимир Дудко, американские подлодки типа «Огайо», созданные в 80-90-х годах прошлого века, по сей день продолжают боевое патрулирование.

«В чем глубоко справедлив «Дмитрий Донской»? В том, что он всегда стоял молчаливой угрозой для дальнейшей экспансии и эскалации силы по всему миру против Соединённых Штатов. И сейчас его ближайшей и самой перспективной задачей была бы модернизация – смена баллистических ракет, которые устарели, на противовоздушные и противокосмические ракеты, которые можно было бы установить на этой подводной лодке и использовать их для сбития спутников в угрожаемый период, или для сбития баллистических ракет, стартующих с территории Соединённых Штатов в случае начала войны», – отметил он.

Похожего мнения придерживается экс-командир подводного крейсера «Томск», капитан 1 ранга запаса Вячеслав Черноус. Ветеран отметил, что США успешно модернизируют свои стратегические подлодки типа «Огайо» под крылатые ракеты – если раньше такая подлодка могла нести 24 баллистические ракеты, то теперь она снабжена 150 «Томагавками».

«А сколько бы понёс «Дмитрий Донской» «Цирконов»? Да это был бы кошмар для любого противника», – заметил он.

Черноус предлагает сохранить подлодку хотя бы как музей или создать из нее центр подготовки моряков-подводников.