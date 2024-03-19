Офицеры флота против утилизации подводного ракетоносца «Дмитрий Донской» – грозы Америки

Анатолий Лапин.  
19.03.2024 23:29
  (Мск) , Москва
Просмотров: 330
 
Tехнологии, Война, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, США, ЯО


Российские офицеры требуют сохранить построенный в начале 80-х атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения ТК-208 «Дмитрий Донской» проекта 941 «Акула». Его вывели из состава ВМФ России в феврале этого года и отправили в Северодвинск ожидать утилизации.

При этом, мощь советского и российского флота можно было бы сохранить, модернизировав подлодку по примеру того, как это делают американцы, передает корреспондент «ПолитНавигатора» со ссылкой на ветеранов движения «Офицеры России».

Российские офицеры требуют сохранить построенный в начале 80-х атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


Как отмечает доктор военных наук, контр-адмирал Владимир Дудко, американские подлодки типа «Огайо», созданные в 80-90-х годах прошлого века, по сей день продолжают боевое патрулирование.

«В чем глубоко справедлив «Дмитрий Донской»? В том, что он всегда стоял молчаливой угрозой для дальнейшей экспансии и эскалации силы по всему миру против Соединённых Штатов. И сейчас его ближайшей и самой перспективной задачей была бы модернизация – смена баллистических ракет, которые устарели, на противовоздушные и противокосмические ракеты, которые можно было бы установить на этой подводной лодке и использовать их для сбития спутников в угрожаемый период, или для сбития баллистических ракет, стартующих с территории Соединённых Штатов в случае начала войны», – отметил он.

Похожего мнения придерживается экс-командир подводного крейсера «Томск», капитан 1 ранга запаса Вячеслав Черноус. Ветеран отметил, что США успешно модернизируют свои стратегические подлодки типа «Огайо» под крылатые ракеты – если раньше такая подлодка могла нести 24 баллистические ракеты, то теперь она снабжена 150 «Томагавками».

«А сколько бы понёс «Дмитрий Донской» «Цирконов»? Да это был бы кошмар для любого противника», – заметил он.

Черноус предлагает сохранить подлодку хотя бы как музей или создать из нее центр подготовки моряков-подводников.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Март 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть