22.05.2019, Москва, Владимир Гладков
 
Крым, Политика, Россия, Украина, Финансы
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Охранник Ельцина рассказал, почему Россия не вернула Крым в девяностые

В 1994 году глава Крыма Юрий Мешков предпринял попытку вернуть полуостров в состав России, однако у первого президента России Бориса Ельцина не было на это денег.

Об этом в эфире телеканала «Царьград» заявил бывший руководитель Службы безопасности Бориса Ельцина Александр Коржаков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В то время у нас в казне был ноль. На Министерство обороны не было, на здравоохранение не было, на образование, народу на зарплату не было, пенсионерам на пенсию не было, на выборы не было. Не было денег, приходилось ездить на Запад, просить, хотя у нас по закону нельзя брать», – сказал Коржаков.

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