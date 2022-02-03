Олейник: Борис Джонсон привез Зеленскому галстук для жевания
Запад толкает Украину на военную провокацию по примеру бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, развязавшего войну против Южной Осетии.
Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.
«Как дешёвку, его [Зеленского] пустили по рукам. Его взяли в такой оборот, что каждый день гости, от которых будет большая беда. Приезжают – мы вас поддерживаем, деньги даём, оружие даём, и уезжают, следующий приезжает. Это к добру? Нет – к войне. А если драку «заказали – оплатили», её практически не избежать», – сказал политик.
.
«Борис Джонсон приехал – «до последней крапли крови». А если бы такие слова сказал Зеленский, Порошенко, Кучма – Великобритании? Да его бы просто выгнали. Какое твоё дело? Привёз зелёный галстук. Я думаю, подарил ему, когда он будет жевать, когда поступит команда, как Саакашвили, по телефону, жевать этот галстук», – заявил Олейник.
Напомним, ранее воодушевлённый словами Бориса Джонсона президент Украины Зеленский пообещал России полномасштабную войну в Евпропе
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.