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Новости Украины

Запад толкает Украину на военную провокацию по примеру бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, развязавшего войну против Южной Осетии.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как дешёвку, его [Зеленского] пустили по рукам. Его взяли в такой оборот, что каждый день гости, от которых будет большая беда. Приезжают – мы вас поддерживаем, деньги даём, оружие даём, и уезжают, следующий приезжает. Это к добру? Нет – к войне. А если драку «заказали – оплатили», её практически не избежать», – сказал политик.

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«Борис Джонсон приехал – « до последней крапли крови ». А если бы такие слова сказал Зеленский, Порошенко, Кучма – Великобритании? Да его бы просто выгнали. Какое твоё дело? Привёз зелёный галстук. Я думаю, подарил ему, когда он будет жевать, когда поступит команда, как Саакашвили, по телефону, жевать этот галстук», – заявил Олейник.

Напомним, ранее воодушевлённый словами Бориса Джонсона президент Украины Зеленский пообещал России полномасштабную войну в Евпропе