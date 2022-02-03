Олейник: Борис Джонсон привез Зеленскому галстук для жевания

03.02.2022  17:44 (Мск), Москва,
Владимир Гладков.  
Просмотров:
 
Великобритания, Дзен, Политика, Украина
Новости Украины

Запад толкает Украину на военную провокацию по примеру бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, развязавшего войну против Южной Осетии.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Запад толкает Украину на военную провокацию по примеру бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, развязавшего...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.



«Как дешёвку, его [Зеленского] пустили по рукам. Его взяли в такой оборот, что каждый день гости, от которых будет большая беда. Приезжают – мы вас поддерживаем, деньги даём, оружие даём, и уезжают, следующий приезжает. Это к добру? Нет – к войне. А если драку «заказали – оплатили», её практически не избежать», – сказал политик.

.

«Борис Джонсон приехал – «до последней крапли крови». А если бы такие слова сказал Зеленский, Порошенко, Кучма – Великобритании? Да его бы просто выгнали. Какое твоё дело? Привёз зелёный галстук. Я думаю, подарил ему, когда он будет жевать, когда поступит команда, как Саакашвили, по телефону, жевать этот галстук», – заявил Олейник.

Напомним, ранее воодушевлённый словами Бориса Джонсона президент Украины Зеленский пообещал России полномасштабную войну в Евпропе



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту






За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Февраль 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть