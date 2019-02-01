Гордон в эфире до блеска вылизал задницу кандидату

01.02.2019, Киев, Владимир Гладков

В эфире телеканала «112» украинский телеведущий-пропагандист Дмитрий Гордон не постеснялся пиарить кандидата в президенты Украины, экс-главу СБУ Игоря Смешко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Арсений Яценюк второго числа, в субботу, подаст документы на регистрацию – это инсайд. Президентом хочет быть», – анонсировал Гордон.

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«Чтоб испортить игру действующему гаранту», – отметил ведущий.

«Выходит, что так. Он долго Тимошенко искал, и он её нашёл. Я за то, чтобы все они друг другу портили игру, чтобы наконец порядочный человек Игорь Смешко стал президентом – вот этого я хочу всей душой. Потому что я хочу в хорошей стране жить», – заявил пропагандист.

«Так, как Смешко критикует Порошенко, не критикует его никто. Он не является техническим кандидатом ни Порошенко, ни Зеленского, ни Тимошенко, ни Гриценко. Он является кандидатом в президенты, который идёт для того, чтобы победить, и если он победит, для Украины это будет самое большое благо, которое может быть», – подобострастно добавил Дмитрий Гордон.

Как сообщал «ПолитНавигатор», сам Игорь Смешко обещал построить такую страну, что жители Крыма и ЛДНР полезут на Украину, как через Берлинскую стену.