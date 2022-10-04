«Оплатите все кредиты за мобилизованных!» – Шахназаров обвинил власть в жадности

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Российское государство должно решить все связанные с кредитами проблемы мобилизованных и добровольцев, и результат в виде притока в армию не заставит себя ждать.

Об этом в эфире «Россия 1» заявил гендиректор «Мосфильма», российский кинорежиссер Карен Шахназаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Люди идут на войну, те, кто призываются. Людям грозит смерть, увечья. А, что – государство не может их освободить от кредитов? Вообще. Что оно не может взять на себя эту миссию? Это разве не по-честному было бы? Кстати, я должен сказать, что, если бы это случилось, я подозреваю, что еще бы миллион человек пришло бы, зная вообще ситуацию с кредитами в нашей стране. Ну ведь – это простое дело. Ну что жадничать? Приходят люди закредитованные, у них там дети, у них там это. Ну, возьмите, государство, на себя эти кредиты! Оплатите их! Все, простите их», – потребовал Шахназаров.

Он подчеркнул, что государству есть, от чего отказаться в плане финансирования, в пользу мобилизованных или добровольцев.

«Надо отказаться от чего-то другого, может быть легионеров не оплачивать футбольных и хоккейных, иностранных особенно. Может быть праздников меньше проводить. Можно меньше помпезных концертов делать. Ну, возьмите эти деньги, дайте людям! Ну, скажите, что все, кто идут мобилизованные, они освобождаются от кредитов. Или добровольцам. Они освобождаются от кредитов. Что-то мне подсказывает, что у нас раз в десять может быть больше добровольцев. И это понятно. Человек идет, его могут убить, его могут искалечить. Так его кредит все равно останется на семье. Ну что же это такое? Ну что мы не можем? Тем более банки тоже должны, в конце концов, нет денег – государство может векселя какие-то долговые, ну, мне кажется, очевидно, что это надо сделать!», – добавил кинорежиссёр.