Опубликованы планы ВСУ по зачистке Донбасса накануне СВО

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Специальная военная операция на Украине началась ради того, чтобы предотвратить крупное наступление ВСУ на Донбасс и Крым, с последующей зачисткой местного населения.

Соответствующие материалы опубликовали в Telegram-канале хакерской группы «Берегини», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В частности, гласности был передан доклад начальника штаба ОТГ «Север» Петра Ромигайло касательно замысла применения оперативно-тактической группировки.

«Целью наступательной операции определено: разгром группировок войск (сил) противника, которые обороняются в границах Донецкого и Луганского ОР, завладение важными (ключевыми) районами, установление контроля над освобождённой территорией, обеспечение функционирования органов государственной власти в части Донецкой и Луганской областей», – говорится в документе.

Так, Киевом планировалось крупное наступление на ЛДНР силами 16 бригад, прорыв обороны республики, окружение крупных городов и полный разгром сил Донбасса. Разворачивание резервов Народной милиции ЛДНР в ВСУ собирались сорвать сильным контрударом.

«Конечным результатом операции будет разгром противника в определённой полосе наступления, блокирование населённых пунктов Горловка, Енакиево, Макеевка, и восстановление контроля над частью временно оккупированной территории Донецкой и Луганской области», – написано в докладе.

Нацисты планировали изолировать захваченные территории, и провести чистку местного населения. В населённых пунктах каратели должны были провести «поисково-ударные, специальные, режимные и фильтрационные мероприятия».

«Мирных жителей просто уничтожали бы за то, что они жили на своей земле. Ну а для Крыма готовился давно известный сценарий: «Крым будет украинским, либо безлюдным». Всех жителей полуострова записали в предатели и планировали уничтожить.

Посмотрите на эти документы и задумайтесь, что творят украинские политики по приказу западных стран. Они что, думали, что если мы не показали эти документы сразу, то мы это не знаем?», – возмутились в группе «Берегини».