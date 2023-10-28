Оружия мало, да и то не работает – офицер ВСУ

В ВСУ наблюдается жёсткий дефицит даже простейшего вооружения вроде миномётов и боеприпасов, а современное вооружение зачастую оказывается бракованным.

Об этом в эфире канала «ТСН» заявил заместитель командира подразделения спецназначения «Гром» с позывным «Дед», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам нужно видеть результат. Мы два месяца стоим на месте, похоронили условное количество пацанов за это время, отправили в госпиталь ещё больше, и думаем: «Ну ребята, дайте чего-то, дайте снарядов».

Полтора года войны, а до сих пор нет простого – миномётов, мин. Пришли какие-то от производителя мины, а они не взрываются. Оказывается, у взрывателя в головке слишком большой зазор, и он не срабатывает. По-моему, нашего производства», – возмутился «Дед».