Президент Зеленский устроил водную блокаду родному Кривому Рогу, разрушив дамбу на Каховском водохранилище. Весь Юг Украины остался без питьевой и поливной воды, и порты Никополя и Новой Каховки перестали существовать.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире «Первого севастопольского» завотделом дистанционных методов исследований Морского гидрофизического института РАН Сергей Станичный заверил, что Крыму и Севастополю питьевой воды хватит.

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Благо был принят план преодоления вододефицита, найдены альтернативные источники.

«В прошлом году немножко успокоились, потому что действительно, вроде бы мы получили надолго этот источник воды, и даже потребляющее на орошение сельское хозяйство начало развиваться в Северном Крыму, но сейчас это всё перекрыто, и восстановить это даже не представляю каким образом можно. Вот тот ручеёк, который сам по себе Днепр, легко тоже перекрывается за счет регулировки Запорожской плотины, может быть Днепрогэса», – отметил ученый.

По его словам, на самом деле это не только для России большая проблема – большая проблема за счет высыхания Каховского водохранилища и для всей Южной Украины.

«Кривой Рог во многом питался каналом, который, опять же, от Каховского водохранилища. Все водозаборы, соответственно, сейчас оказались на суше, их же далеко не тянули от берега. Тем, кто находился около старого русла Днепра, им немножко повезёт, они могут получать воду. Которые подальше – будут проблемы», – подчеркнул Станичный.

Он добавил, что судя по уровню Каховского водохранилища, размыло грунтовую основу дамбы, а это усложняет восстановительные работы.

«Плотина устроена следующим образом – это грунтовая насыпь, на ней бетонные заслонки, которые, собственно, и были разрушены. Надежда была на то, что только бетонная часть разрушена, и грунтовую не размоет. И тогда уровень бы держался порядка 12 метров, так называемый мёртвый уровень водохранилища. На самом деле – сейчас всё размыло. Падение уровня больше 10 м на сегодня. Соответственно, то, что называлось там портом Новая Каховка находится на суше, большинство всех причальных сооружений Никополя тоже находятся на суше, и, соответственно, любая прибрежная деятельность, допустим, рыболовство, все это оказалось на суше», – отметил Станичный.

По его оценке, на восстановление Каховского водохранилища уйдет не один год, поскольку для возведения дамбы нужно отодвинуть линию боевого соприкосновения и укрепить ее стенки не хуже прежнего.

«Вода вытекала со скоростью 60 тысяч кубометров в секунду, средний расход Днепра – 1700 кубометров, грубо говоря, в 30 раз медленнее. И чтобы чуть-чуть повысить уровень нам нужно 30 дней копить воду, чтобы поднять на 1 метр. Опять же, вопрос, можно ли восстановить дамбу? Да, но только после того, как будут прекращены военные действия. Потому что это все «серая зона», и никто не даст никаких работ там проводить. Разрушение заслонок, которое произошло в прошлом году в результате бомбардировок, сыграло одну из ключевых ролей для разрушения дамбы, почему она так быстро и легко разрушилась. Пока не закончится военная операция на этом участке, говорить о каком-то восстановлении сложно. Плотина сама – это 600 метров на 600 метров. Чтобы построить и закрыть заново, это не просто», – заключил ученый.