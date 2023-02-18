От СВО в ужасе Южная Корея и Япония – Столтенберг

Владимир Гладков.  
18.02.2023 18:35
  (Мск) , Мюнхен
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Азия, Война, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика


От победы России в СВО зависит судьба всего Азиатско-Тихоокеанского региона.

Об этом на Мюнхенской конференции по безопасности заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

От победы России в СВО зависит судьба всего Азиатско-Тихоокеанского региона. Об этом на Мюнхенской...

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«Путин не должен победить в этой войне, поэтому члены и партнёры НАТО мобилизовали такую значительную поддержку Украине, потому что победа Путина была бы трагедией для украинцев. Но это и для нас было бы очень опасно, потому что получается, что можно использовать силу для того, чтобы получить своё.

Это не только европейский, это глобальный вызов. Я недавно был в Южной Корее и Японии – это партнёры НАТО, они видят связь с тем, что сейчас происходит в Европе, и с тем, что происходит в Азии. Пекин очень внимательно следит за тем, что происходит на Украине, и, конечно, если Путин одержит победу, это повлияет на решения и расчёты Пекина в своём регионе», – сказал Столтенберг.

Он подчеркнул, что именно поэтому речь идёт не о региональной безопасности, а о глобальной.

«НАТО уже прошло процесс адаптации, он начался не в феврале прошлого года, а в 2014 году, и с тех пор мы значительно увеличили наши силы и средства обороны и сдерживания, в том числе на восточном фланге. Я уверен, на саммите в Вильнюсе в этом году мы снова подтвердим наши обязательства в этой сфере, наши взаимодействия в Азиатско-Тихоокеанском регионе, поддержку Украины и укрепление нашей обороны», – пообещал генсек НАТО.

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