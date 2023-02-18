От СВО в ужасе Южная Корея и Япония – Столтенберг

От победы России в СВО зависит судьба всего Азиатско-Тихоокеанского региона.

Об этом на Мюнхенской конференции по безопасности заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Путин не должен победить в этой войне, поэтому члены и партнёры НАТО мобилизовали такую значительную поддержку Украине, потому что победа Путина была бы трагедией для украинцев. Но это и для нас было бы очень опасно, потому что получается, что можно использовать силу для того, чтобы получить своё.

Это не только европейский, это глобальный вызов. Я недавно был в Южной Корее и Японии – это партнёры НАТО, они видят связь с тем, что сейчас происходит в Европе, и с тем, что происходит в Азии. Пекин очень внимательно следит за тем, что происходит на Украине, и, конечно, если Путин одержит победу, это повлияет на решения и расчёты Пекина в своём регионе», – сказал Столтенберг.