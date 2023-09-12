Отправленный за решетку галичанин отомстил Украине сдачей России позиций ВСУ

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На Украине провели операцию по разоблачению российской агентуры в одной из исправительных колоний львовской области.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает пресс-служба СБУ.

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«Киберспециалисты Службы безопасности разоблачили агента ФСБ, который, отбывая наказание в исправительной колонии Львовщины, способствовал в подготовке воздушной атаки РФ на военную и критическую инфраструктуру области», – говорится в сообщении.

Отмечается, что среди основных целей были пункты транзитного базирования тяжелого вооружения ВСУ и местные теплоэлектростанции.

«Для сбора информации, а также наведения российских ракет и дронов на украинские объекты фигурант пытался создать собственную сеть информаторов. К ней заключенный хотел привлечь своих близких родственников и знакомых на свободе. Всю полученную от них развединформацию российский агент должен был передавать своему «куратору» из ФСБ», – информирует украинская спецслужба.

Утверждается, что за каждую выполненную задачу ФСБ гарантировала от 1 до 5 тысяч долларов, а сумма зависела от значимости украинского объекта.

По данным следствия, агентом оказался 48-летний местный житель, с 2019 года отбывающий наказание за совершение тяжкого преступления.

Теперь ему грозит пожизненное заключение.