19.05.2018, Киев, Максим Карпенко

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Парасюк нарвался на уголовную статью в Германии

На украинском ТВ заявили, что евреев в нацистских концлагерях уничтожали сами же евреи. Такую мысль в эфире телеканала 1+1 озвучил одиозный депутат Верховной Рады Владимир Парасюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, в каждой нации есть «плохие люди» – вот они и совершали нацистские преступления.

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«В концентрационных лагерях Германии евреи издевались над евреями. Это тоже правда, и так же русские издевались над русскими в лагерях. И это нужно прекрасно понимать, что во всех нациях есть хорошие люди и правильные люди», – заявил Парасюк.

Его слова раскритиковал директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский, посетовавший, что такие разговоры Парасюк ведет не в Германии: «Конечно же, растет антисемитизм, растет фашизм, появляется фашизм в нашей стране вновь. И более того, я не ожидал, что приду сюда и услышу такие вещи, которые сказал депутат Парасюк, например. Если бы мы сейчас находились в Германии, и господин Парасюк сказал, что евреи издевались над евреями в концентрационных лагерях, то он прямо бы отсюда отправился в немецкую тюрьму. Потому что это уголовное преступление. А называется оно «отрицание Холокоста», – сказал Долинский.