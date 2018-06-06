06.06.2018, Киев, Владимир Гладков

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Парасюк рассказал, когда перестанет дебоширить

Пока в стране нет органа, который бы вступился за честь и достоинство, необходимо действовать методами майдана.

Об этом в эфире украинского телеканала «ZIK» заявил одиозный нардеп Владимир Парасюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Меня когда-то обвиняли, что я невоспитанный, делаю много ошибок, что Парасюк не даёт стране развиваться, позорит её. Я всё это видел и пережил. Так я сейчас ничего и не делаю, драк не устраиваю, а кому-то стало легче жить? Живут так же. Проблема не в Парасюке, а в том, что мы безответственно относимся к определённым вещам», – уверен нардеп.

«Насчёт моих драк я отвечу так: когда в стране нет органа, который за меня бы вступился и защитил моё достоинство, заступился за мою справедливость, я буду использовать те самые методы, которые были на Майдане. Я буду максимально противодействовать тем людям, которые хотят их уничтожить», – заверил он.

«Конечно, эмоции иногда берут вверх, и возможно иногда нужно больше держать себя в руках, но я над этим работаю. Только хамства ни Гелетея, ни Писного, ни любого другого коррупционера, против которого восстал майдан, я не потерплю.

Возможно, в будущем появится орган, антикоррупционный суд, в который я обращусь, покажу факты их преступной деятельности, и они попадут в тюрьму и будут там долго и нудно сидеть. А сейчас, чтоб они чувствовали себя в полной безопасности и переходили на новый этап хамства по отношению к обществу, я не позволю», – заявил Владимир Парасюк.