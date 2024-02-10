Партия Трампа помогла Байдену приблизиться к возобновлению финансирования киевского режима

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В верхней палате американского конгресса проголосовали за начало дебатов по законопроекту, позволяющему выделение порядка 95 млрд долларов на помощь Израилю, Тайваню и Украине.

Соответствующее решение поддержали 64 сенатора, против – 19, 17 воздержалось, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Примечательно, что за начало дебатов проголосовали 14 членов Республиканской партии, позиция которой до сих пор держала этот вопрос в подвешенном состоянии.

Учитывая результаты этого голосования, шансы на позитивное голосование достаточно велики. Для принятия закона требуется 60 голосов.

Теперь в документ начнут вносить поправки.

«Лидер демократов [в сенате] Шумер попросил республиканцев призвал достичь соглашения по поправкам, чтобы ускорить процесс. Лидер республиканцев Макконнелл призвал своих коллег тоже как-то ускориться, напомнив коллегам, что они несут «обязанность обеспечивать общую оборону и вооружить следующего главнокомандующего инструментами для использования американской силы». Некоторые республиканцы против не из-за Украины, а из-за гуманитарной помощи мирным жителям Газы. Следующее заседание в субботу тоже в 19:00 по Киеву. Но тоже, скорее всего, только в воскресенье финально проголосуют», пишет в своем тг-канале первый заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

Он опровергает появившуюся в некоторых СМИ информацию об уменьшении помощи Украине на четыре миллиарда долларов.

«Нет, это не так. Это Шумер сравнивал, что просил Байден от Сената еще в декабре (там было 11,8 млрд.) и сейчас в пакете (7,85 млрд. +1,58 млрд.). Поэтому, сравнивая эти цифры, он и сказал, что вот от первой версии были такие изменения. А на военку прибавили 9 млрд», – отмечает украинский депутат.

Впрочем, в России указывают, что вопрос с помощью далек от разрешения.

«Сенат США проголосовал за начало дебатов по законопроекту, предусматривающему выделение около 95 миллиардов долларов в качестве помощи Украине, Израилю и Тайваню. Только за начало дебатов. То есть это не выделение денег, и это только верхняя палата. Напомню, что демократы доминируют в Сенате, а республиканцы в нижней», – напоминает политтехнолог Марат Баширов.

То есть даже после утверждения законопроекта сенатом, его должна одобрить еще и палата представителей, где большинство за республиканцами. Они ранее отказывались голосовать за выделение помощи Украине, требуя пакетом одновременное голосование за усиление антимиграционных мер, в частности укрепление границы с Мексикой.

Напомним, что из-за позиции республиканцев помощь Украине из США сейчас не поступает.