09.06.2018, Киев, Игорь Петров
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Киев, Мнение, Политика, Пропаганда, Россия, Украина

Парубий обьявил Украину “передним краем” борьбы “западного добра” с “российским злом”


Конфликт на Донбассе – это “противостояние двух миров, демократического и тоталитарного”.

Такое мнение на открытии ІІ Межпарламентской конференции «Грузия, Молдова и Украина: усиление межпарламентского компонента регионального и безопасности сотрудничества и развитие взаимодействия с ЕС и НАТО» высказал председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда мы говорим о безопасности в сегодняшнем мире, мы говорим о более широком измерении, чем военная безопасность. На самом деле это глобальное противостояние. События на востоке Украины, в Грузии и Молдове – не просто противостояние этих стран с Россией. Это – водораздел между двумя мирами: миром демократии, достоинства и свободы и миром авторитаризма и тоталитаризма, которым сегодня является путинская Россия», – сказал он.

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