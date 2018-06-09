09.06.2018, Киев, Игорь Петров

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Парубий поедет в США жаловаться на «Северный поток-2» и просить денег

Европа не понимает, что «Северный поток-2» угрожает ей, зато это понимают Украина, Молдова и страны Балтии.

Такое мнение на открытии ІІ Межпарламентской конференции «Грузия, Молдова и Украина: усиление межпарламентского компонента регионального и безопасности сотрудничества и развитие взаимодействия с ЕС и НАТО» высказал председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда мы говорим о безопасности, мы говорим также об энергетической безопасности. Тут символическим шагом в сотрудничестве между нашими странами и странам и балто-черноморского пояса было подписание совместного письма с главами парламентов стран Балтии, Молдовы, Польши о строительстве «Северного потока-2». Тот, кто понимает процесс, тот знает, что «Северный поток-2» – один из методов агрессии России, один из методов политического шантажа против цивилизованного мира.

Очень жаль, что этого не понимают все европейские политики, но все наши государства, которые в то или иное время почувствовали на себе энергетический шантаж России, понимают, что это – не экономический вопрос, «Северный поток-2» – не экономический проект, а политический проект, агрессивный проект России.

Символично, что уже в конце этого месяца, 27 июня, когда мы будем в Вашингтоне, у нас будет встреча со спикером Райаном (Спикер Палаты представителей Конгресса США Пол Райан), со спикерами Грузии, Молдовы, Литвы, надеюсь, Польши. Одной из тем нашего обсуждения будет вопрос недопущения реализации проекта «Северный поток-2», – сказал он.

Андрей Парубий также сообщил, что на встрече в Вашингтоне он кроме прочего поднимет вопрос создания регионального центра, который будет вырабатывать концепцию в ответ на вызовы и угрозы, стоящие перед Украиной и другими странами региона.

Другие участники Межпарламентской конференции не затрагивали вопрос «Северного потока-2», и в целом были настроены менее радикально в отношении «цивилизационных вызовов».