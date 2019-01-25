ПАСЕ отвергла киевские хотелки

25.01.2019, Киев, Игорь Петров

В резолюции ПАСЕ инцидент в Керченском проливе не был признан военным конфликтом, а украинские моряки не были признаны военнопленными, как добивалась Украина.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политолог, кандидат политических наук Алексей Якубин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Резолюция ПАСЕ для Украины неоднозначна. Украина не смогла прописать линию Банковой – что моряки являются военнопленными. Это важный нюанс. И этого не удалось. ПАСЕ отказалась признавать моряков военнопленными. А этот штамп до этого активно крутился, Банковая рассчитывала, что эта тема должна быть ключевой. Все отталкивалось от «военнопленных». ПАСЕ сформулировала все намного более либерально”, – сказал эксперт.

Он обратил внимание, что в резолюции задержанные моряки названы людьми, на которых распространяется Женевская конвенция и ее гуманитарные права.

Также политолог напомнил, что ПАСЕ отказалась признавать ситуацию военным конфликтом.

“Со стороны Банковой сейчас пытаются сказать, что это такая суперпобеда, упоминается Женевская конвенция, но не говорится, что попытка политизации ситуации с нашими моряками на самом деле в Европе воспринята не была. Тут и кейс с Бабченко и не только. Формируется такой корпус системного недоверия к тому, что говорят наши политики и как они объясняют многие вещи. Да, резолюция была принята, но она не была принята в том формате, в каком рассчитывала наша делегация», – сказал он.