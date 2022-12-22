«Patriot» для Украины – это сигнал США сателлитам в НАТО

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Обещанная Киеву по итогу визита в США президента Украины Зеленского батарея «Patriot» погоды на поле сражений не сделает, однако сама акция – это сигнал союзникам передавать украинцам самое лучшее вооружение, а не то, которое не жалко.

Об этом в эфире «Соловьёв Live» заявил публицист Константин Блохин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Конечно, они поставили «Patriot», погоды в доме он не сделает, одна батарея. Пуск одной ракеты 3 млн долларов, а одна батарея – миллиард, астрономические деньги. А если ты хочешь выиграть войну, то твоё оружие должно быть дешёвым, эффективным, и его должно быть много. Всё это не касается «Patriot». Мы знаем, что эти «Patriot» десятилетиями стоят в Японии, и что-то за всё это время мы ни разу не видели их эффективность, «Patriot» ни разу не сбил ни одной северокорейской ракеты. Тем более, что «Patriot» хороши в рамках системы ПРО, здесь же это, скорее всего, будет прикрывать центр Киева, где находится военно-политическое руководство Украины», – сказал публицист.

Тем не менее, по его словам, данный жест преследует более глубокую цель.

«Это сигнал союзникам на Западе, чтобы поставляли не то оружие, которое не жалко, а самое лучшее, самое дорогостоящее. Напомню, когда-то мы все обсуждали, что поставка «Джавелинов» станет красной линией для России. А что в итоге? «Хаймарсы» поставили и «Patriot» поставят, и постоянно идёт обсуждение, что поставлять F-16. Что ещё? Остаётся B-1 поставить с B-2, но это бы уже тогда вообще была бы точка невозврата», – отметил Блохин.