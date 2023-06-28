Пентагон признал потери американской бронетехники на Украине

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США передают Украине еще десятки единиц бронетехники, потому ранее полученная во время боев выбывает из строя и уничтожается.

Об этом на брифинге в Вашингтоне заявил спикер Пентагона Пэт Райдер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, США, среди прочего, передадут Украине 30 БМП M2A2 Bradley и 25 БТР Stryker.

«Я не собираюсь вдаваться в подробности о возможностях украинских войск и их статусе на поле боя. Возможности, которые мы им предоставляем, мы уже говорили об этом раньше, заключаются в том, что мы очень сосредоточены на обеспечении и поддержании этого боя. Я подчеркивал ранее: в разгар боя можно ожидать, что оборудование будет повреждено, будет уничтожено. Это борьба, и тяжелая борьба, поэтому мы предоставляем дополнительные возможности для бронетехники, дополнительные боеприпасы, дополнительные возможности для прорыва. Все это делается для того, чтобы дать им возможность выдержать эту борьбу», – заявил Райдер.