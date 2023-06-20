«Перемирие по Украине станет хуже «похабного» Брестского мира» – историк

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Перед заключением перемирия и началом каких-либо переговоров по Украине российское руководство должно разработать чёткий план достижения победы в будущем.

Об этом в эфире телеканала «Рой ТВ» заявил историк Александр Колпакиди, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Такое впечатление, что наши верхи в замешательстве. И, по-моему, они пытаются заключить, как Ленин сказал про Брестский мир – «похабный мир». А они пытаются какие-то договорняки, как-то выскочить из этого положения», – сказал ведущий.

«Я бы с Брестский миром не сравнивал. Потому что люди, заключавшие Брестский мир, точно знали, что в Германии будет революция. Они руководили этим. Они не просто сидели и ждали, когда там произойдёт революция, они руководили этим процессом. Причём руководили – не только на Украине, но и через спартаковцев, Интернационал, и другие лево-ориентированные организации в Германии. И эти организации сделали своё дело. Это не просто сидели, ждали, делали какие-то расчёты, инфляция. Немцы это тоже понимали, но ничего сделать не могли. Например, якобы грузчики разбили ящик дипломатической почты на вокзале в Берлине, а там оказалось огромное количество листовок с пропагандистской литературой.

Скандал, но всё равно другие ящики-то прошли», – сказал историк.

Он подчеркнул, что политика современной Москвы по отношению к Украине неоднократно проваливалась.

«Поэтому я бы не сравнивал. У этой власти, что произойдёт на Украине через сто лет – да ничего. Они профукали эти восемь лет с так называемой мягкой силой. Это просто позор. Почему позор – потому что деньги выделялись немеряные. Вполне больше, чем американцы выделялись. У американцев страна на другой стороне планеты, между нами океаны, а у нас Украина – вот граница, там огромное количество просто русских живёт. И как можно было проиграть?», – возмутился Колпакиди.