«Пески – наши!»: НМ ДНР в нескольких шагах от авдеевского рубежа – враг безумен в агонии

05.08.2022  19:47 (Мск), Донецк
Сергей Вредников.  
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Решительными шагами союзные силы приближают долгожданную победу над недругом, освобождая оккупированный ВФУ северо-запад Донецка, с территории которого по городам Республики непрерывно ведется плотный хаотичный артогонь.

Об этом информирует Штаб Территориальной обороны ДНР, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Решительными шагами союзные силы приближают долгожданную победу над недругом, освобождая оккупированный ВФУ северо-запад Донецка,...

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Сообщается, что н.п. Пески полностью контролируются НМ ЛДНР и ВС РФ. Проводится зачистка остатков вражеских группировок. Укронацисты несут немалые человеческие и технические потери, среди которых уже отмечены одна гаубица Д-30, одна гаубица М–777, два автомобиля повышенной проходимости и два БТР.

«Пески полностью зачищены, наши ребята закрепились. В Марьинке продолжается зачистка. Более половины территории зачищено и под нашим контролем. Есть успехи и на других направлениях. Отлично проявляют себя 11-ый полк, 100-ая бригада, 1-ая Славянская бригада, штурмовой батальон «Сомали» армии ДНР, Вагнера и др. подразделения. Отдельно заслуживают похвалы артиллеристы», – прокомментировал известие в своем телеграм-канале первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов.

Тем временем, киевский адвокат и общественник Татьяна Монтян убеждена, что помимо природной небоеспособности украинских карателей, ситуацию серьезно усугубляет болезненное желание президента Украины Владимира Зеленского организовать пиар-контрнаступление.

По ее мнению, наращивание присутствия на херсонском направлении с переброской основного массива иностранного вооружения значительно ослабляет пошатнувшиеся позиции ВФУ в Марьинке и Авдеевке.

«Успехи этого наступления, в частности, в Песках, признает украинский Генштаб, а отдельные украинские военные обозреватели бьют откровенную тревогу, описывая происходящее как «военную катастрофу», и это не преувеличение. Прорыв в Песках может стать началом конца одного из сильнейших укрепрайонов ВСУ на Донбассе и обрушения целого участка линии фронта, длиной свыше 30 километров.

Это не только создает более чем реальную угрозу окружения группировки ВСУ в районе Славянска, Краматорска и Артемовска/Бахмута (который ВС РФ уже медленно берут в клещи с северо-запада, наступая в направлении Гусаровки), но косвенно создает предпосылки для наступления на Запорожье и Днепропетровск.

Кроме того, ликвидация авдеевско-марьинской группировки ВСУ, наконец, приведет если не к полному прекращению, то, как минимум, к существенному сокращению количества длящихся уже восемь лет обстрелов Донецка. К слову, 4 августа удару подвергся самый центр города, бульвар Пушкина. По данным властей ДНР, погибли восемь человек, включая 12-летнего ребенка», – рассказала она.

По последней информации от СЦКК ДНР, противник, при отступлении, подверг массированным артналетам одиннадцать населенных пунктов Республики. По мирным городам и спальным районам было выпущено более 434 снарядов из РСЗО «Ураган», «Град», ствольной артиллерии калибром 152, 155, 120 и 122-мм.

Под ударом оказались Кировский, Куйбышевский, а также Киевский район г. Донецка, где объектом вооруженной агрессии Киева стал железнодорожный вокзал. Пострадало отделение ЦРБ ДНР и российского «Промсвязьбанка», фиксируется возгорание. Пожар не ликвидирован, на месте происшествия работают сотрудники МЧС.

В Куйбышевском районе ВФУ атаковали больницу №17 из РСЗО «Град». Более 10 человек получили ранения различной степени тяжести, в том числе, дети.

Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков не разделяет оптимизма многих военных экспертов, настаивая, что никаких радикальных перемен на линии разграничения не наблюдается, а НМ ЛДНР и ВС РФ используют «крайне убыточную» тактику, не позволяющую даже обезопасить тыл.

«ВС РФ сделали свой «ход», ВСУ – все еще нет. Крушения обороны врага под Донецком за более чем неделю наступления не произошло. И говорить о нем можно будет только после падения Авдеевки (в которую еще не вошли и до блокирования которой тоже еще далеко).

В условиях острой нехватки живой силы в ВС РФ и ВС ЛДНР, принятая тактика «выдавливания» при массированной поддержке артиллерией –единственно возможна и относительно эффективна, поскольку позволяет «экономить потери». Но из стратегического тупика, в котором находится наш фронт после провала «СВО» и неудачи с разгромом врага в ходе второго («конкретного») этапа операции – наступление под Донецком нас не выводит даже при самом удачном развитии событий», – разочарован Стрелков.

Легендарный командир батальона «Восток» Александр Ходаковский, напротив, призвал мобилизироваться военнослужащих союзных сил и воспользоваться уязвимостью недруга.

«Наблюдается снижение интенсивности работы общевойсковой артиллерии противника на Донбассе. Заметно снизилась и активность систем РЭБ –летаем более свободно, чем ещё неделю назад. Разведка с воздуха показывает свежие следы от техники, появившиеся уже после дождей, но самой техники не обнаруживаем. Одно из предположений – переброска ресурсов на другое (другие) направления.

Связано это с подготовкой собственного контрнаступления или с подготовкой к отражению нашего наступления – время покажет. Сейчас же логично усилить нажим на Донецкой земле и приступить к её освобождению», – оценил ситуацию экс-секретарь Совбеза ДНР.

В то же время, политолог Сергей Марков предупреждает, что недруг готовит на авдеевском направлении засаду, целенаправленно поддаваясь союзным силам и неторопливо затягивая их в фортифицированный город.

«Военная логика против политической логики:

  1. Сейчас самые сильные военные действия идут в районе Авдеевка, Марьино, Пески.

  2. Считается, что Киев там специально подготовил до армии России военную ловушку. Это супер-супер укрепленные районы, и штурм их может привести к огромным потерям боезапаса и живой силы.

  3. Ранее по военной логике армия России хотела их окружить и выдавить ВСУ.

  4. Но Киев стал заманивать армию России в ловушку там – варварскими чудовищными обстрелами Донецка. Бьют по центру, закидывают город тысячами мин ловушек.

  5. В результате в России огромное политическое давление на Кремль – вы почему не можете прекратить эти варварские обстрелы Донецка?

  6. В результате по политическим мотивам армия России была вынуждена начать штурм этого супер укрепрайона.

  7. Американские и британские генералы сейчас радостно потирают руки, надеясь, что им удастся перемолоть силу армии России в той ловушке, которую они заранее подготовили.

  8. Это классическое противоречие между военной и политической логикой часто бывает.

  9. Удастся ли армии России избежать той ловушки, которую приготовили для нее американские и британские генералы?

  10. Армия России избрала опять тактику огневого вала», – пояснил Марков.

Не менее настороженно к театру военных действий в Донбассе отнесся и журналист Андрей Медведев. Он убежден, что запланированное на юго-восточном фланге контрнаступление ВФУ осуществится, а г. Авдеевка – обязательно повторит судьбу многострадального Мариуполя.

«Думать, что наступление отложат, потому что не хватает снарядов, техники, людей – не стоит. Киеву похер давно на людей и то, что им чего-то не хватает.  Наступать будут, не считаясь с потерями. И результат наступления в целом Киеву тоже не важен. Возьмут что-то, хоть три деревни – хорошо. Не возьмут ничего и умоются кровью – все равно превратят в перемогу. Вспомните кейс «Азовстали» – экстракшен, «даже в плену наши герои пугают орков» и прочее.

Здесь будет также. Наступали, героически старались, героически не смогли, память о героях навечно в наших сердцах. Но вариант, что наступления не будет, можно даже не рассматривать. У Киева нет возможности не наступать. И не только потому, что взрослые сказали киевским властям, что нужна перемога. Нельзя бесконечно отступать, это плохо влияет на милитаристский  настрой в обществе, создаёт сомнения в том, что рассказывали годами политики про глупых и никчёмных москалей-ордынцев», – прогнозировал он.

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