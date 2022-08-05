«Пески – наши!»: НМ ДНР в нескольких шагах от авдеевского рубежа – враг безумен в агонии

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Решительными шагами союзные силы приближают долгожданную победу над недругом, освобождая оккупированный ВФУ северо-запад Донецка, с территории которого по городам Республики непрерывно ведется плотный хаотичный артогонь.

Об этом информирует Штаб Территориальной обороны ДНР, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

Сообщается, что н.п. Пески полностью контролируются НМ ЛДНР и ВС РФ. Проводится зачистка остатков вражеских группировок. Укронацисты несут немалые человеческие и технические потери, среди которых уже отмечены одна гаубица Д-30, одна гаубица М–777, два автомобиля повышенной проходимости и два БТР.

«Пески полностью зачищены, наши ребята закрепились. В Марьинке продолжается зачистка. Более половины территории зачищено и под нашим контролем. Есть успехи и на других направлениях. Отлично проявляют себя 11-ый полк, 100-ая бригада, 1-ая Славянская бригада, штурмовой батальон «Сомали» армии ДНР, Вагнера и др. подразделения. Отдельно заслуживают похвалы артиллеристы», – прокомментировал известие в своем телеграм-канале первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов.

Тем временем, киевский адвокат и общественник Татьяна Монтян убеждена, что помимо природной небоеспособности украинских карателей, ситуацию серьезно усугубляет болезненное желание президента Украины Владимира Зеленского организовать пиар-контрнаступление.

По ее мнению, наращивание присутствия на херсонском направлении с переброской основного массива иностранного вооружения значительно ослабляет пошатнувшиеся позиции ВФУ в Марьинке и Авдеевке.

«Успехи этого наступления, в частности, в Песках, признает украинский Генштаб, а отдельные украинские военные обозреватели бьют откровенную тревогу, описывая происходящее как «военную катастрофу», и это не преувеличение. Прорыв в Песках может стать началом конца одного из сильнейших укрепрайонов ВСУ на Донбассе и обрушения целого участка линии фронта, длиной свыше 30 километров. Это не только создает более чем реальную угрозу окружения группировки ВСУ в районе Славянска, Краматорска и Артемовска/Бахмута (который ВС РФ уже медленно берут в клещи с северо-запада, наступая в направлении Гусаровки), но косвенно создает предпосылки для наступления на Запорожье и Днепропетровск. Кроме того, ликвидация авдеевско-марьинской группировки ВСУ, наконец, приведет если не к полному прекращению, то, как минимум, к существенному сокращению количества длящихся уже восемь лет обстрелов Донецка. К слову, 4 августа удару подвергся самый центр города, бульвар Пушкина. По данным властей ДНР, погибли восемь человек, включая 12-летнего ребенка», – рассказала она.

По последней информации от СЦКК ДНР, противник, при отступлении, подверг массированным артналетам одиннадцать населенных пунктов Республики. По мирным городам и спальным районам было выпущено более 434 снарядов из РСЗО «Ураган», «Град», ствольной артиллерии калибром 152, 155, 120 и 122-мм.

Под ударом оказались Кировский, Куйбышевский, а также Киевский район г. Донецка, где объектом вооруженной агрессии Киева стал железнодорожный вокзал. Пострадало отделение ЦРБ ДНР и российского «Промсвязьбанка», фиксируется возгорание. Пожар не ликвидирован, на месте происшествия работают сотрудники МЧС.

В Куйбышевском районе ВФУ атаковали больницу №17 из РСЗО «Град». Более 10 человек получили ранения различной степени тяжести, в том числе, дети.

Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков не разделяет оптимизма многих военных экспертов, настаивая, что никаких радикальных перемен на линии разграничения не наблюдается, а НМ ЛДНР и ВС РФ используют «крайне убыточную» тактику, не позволяющую даже обезопасить тыл.

«ВС РФ сделали свой «ход», ВСУ – все еще нет. Крушения обороны врага под Донецком за более чем неделю наступления не произошло. И говорить о нем можно будет только после падения Авдеевки (в которую еще не вошли и до блокирования которой тоже еще далеко). В условиях острой нехватки живой силы в ВС РФ и ВС ЛДНР, принятая тактика «выдавливания» при массированной поддержке артиллерией –единственно возможна и относительно эффективна, поскольку позволяет «экономить потери». Но из стратегического тупика, в котором находится наш фронт после провала «СВО» и неудачи с разгромом врага в ходе второго («конкретного») этапа операции – наступление под Донецком нас не выводит даже при самом удачном развитии событий», – разочарован Стрелков.

Легендарный командир батальона «Восток» Александр Ходаковский, напротив, призвал мобилизироваться военнослужащих союзных сил и воспользоваться уязвимостью недруга.

«Наблюдается снижение интенсивности работы общевойсковой артиллерии противника на Донбассе. Заметно снизилась и активность систем РЭБ –летаем более свободно, чем ещё неделю назад. Разведка с воздуха показывает свежие следы от техники, появившиеся уже после дождей, но самой техники не обнаруживаем. Одно из предположений – переброска ресурсов на другое (другие) направления. Связано это с подготовкой собственного контрнаступления или с подготовкой к отражению нашего наступления – время покажет. Сейчас же логично усилить нажим на Донецкой земле и приступить к её освобождению», – оценил ситуацию экс-секретарь Совбеза ДНР.

В то же время, политолог Сергей Марков предупреждает, что недруг готовит на авдеевском направлении засаду, целенаправленно поддаваясь союзным силам и неторопливо затягивая их в фортифицированный город.

«Военная логика против политической логики:

Сейчас самые сильные военные действия идут в районе Авдеевка, Марьино, Пески. Считается, что Киев там специально подготовил до армии России военную ловушку. Это супер-супер укрепленные районы, и штурм их может привести к огромным потерям боезапаса и живой силы. Ранее по военной логике армия России хотела их окружить и выдавить ВСУ. Но Киев стал заманивать армию России в ловушку там – варварскими чудовищными обстрелами Донецка. Бьют по центру, закидывают город тысячами мин ловушек. В результате в России огромное политическое давление на Кремль – вы почему не можете прекратить эти варварские обстрелы Донецка? В результате по политическим мотивам армия России была вынуждена начать штурм этого супер укрепрайона. Американские и британские генералы сейчас радостно потирают руки, надеясь, что им удастся перемолоть силу армии России в той ловушке, которую они заранее подготовили. Это классическое противоречие между военной и политической логикой часто бывает. Удастся ли армии России избежать той ловушки, которую приготовили для нее американские и британские генералы? Армия России избрала опять тактику огневого вала», – пояснил Марков.

Не менее настороженно к театру военных действий в Донбассе отнесся и журналист Андрей Медведев. Он убежден, что запланированное на юго-восточном фланге контрнаступление ВФУ осуществится, а г. Авдеевка – обязательно повторит судьбу многострадального Мариуполя.

«Думать, что наступление отложат, потому что не хватает снарядов, техники, людей – не стоит. Киеву похер давно на людей и то, что им чего-то не хватает. Наступать будут, не считаясь с потерями. И результат наступления в целом Киеву тоже не важен. Возьмут что-то, хоть три деревни – хорошо. Не возьмут ничего и умоются кровью – все равно превратят в перемогу. Вспомните кейс «Азовстали» – экстракшен, «даже в плену наши герои пугают орков» и прочее. Здесь будет также. Наступали, героически старались, героически не смогли, память о героях навечно в наших сердцах. Но вариант, что наступления не будет, можно даже не рассматривать. У Киева нет возможности не наступать. И не только потому, что взрослые сказали киевским властям, что нужна перемога. Нельзя бесконечно отступать, это плохо влияет на милитаристский настрой в обществе, создаёт сомнения в том, что рассказывали годами политики про глупых и никчёмных москалей-ордынцев», – прогнозировал он.