Пискорский: Страны Центральной и Восточной Европы вычеркнули из истории Победу Советского Союза

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Процесс перекройки истории, когда вымарывается роль советского подвига во Второй мировой войне, начался с 90-х годов и характерен не только для Польши, но и в целом для стран Центральной и Восточной Европы.

Об этом на канале «Baltnews» заявил экс-депутат польского сейма, политолог Матеуш Пискорский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«К сожалению, за последние десятилетия в таких странах, как Польша, историческая политика превратилась в инструмент текущей политики. И отношение к современной России отражается на доминирующих трактовках новейшей истории. Поэтому, например, в польских учебниках истории не очень уже много сможете найти про Победу 1945 года, которая, кстати, была нашей общей победой… Всё началось ещё в 90-х. Многие страны, не только Польша, это касается и Украины, и других стран Центральной и Восточной Европы, в какой-то момент приняли решение, чтобы использовать историю для политических задач и целей», – рассказал Пискорский.