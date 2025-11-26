Пискорский: Страны Центральной и Восточной Европы вычеркнули из истории Победу Советского Союза

Максим Столяров.  
26.11.2025 17:54
  (Мск) , Москва
Просмотров: 563
 
Вооруженные силы, Денацификация, День Победы, Дзен, ЕС, История, Общество, Политика, Польша, Россия, Русофобия, Спецоперация, Украина


Процесс перекройки истории, когда вымарывается роль советского подвига во Второй мировой войне, начался с 90-х годов и характерен не только для Польши, но и в целом для стран Центральной и Восточной Европы.

Об этом на канале «Baltnews» заявил экс-депутат польского сейма, политолог Матеуш Пискорский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«К сожалению, за последние десятилетия в таких странах, как Польша, историческая политика превратилась в инструмент текущей политики. И отношение к современной России отражается на доминирующих трактовках новейшей истории. Поэтому, например, в польских учебниках истории не очень уже много сможете найти про Победу 1945 года, которая, кстати, была нашей общей победой…

Всё началось ещё в 90-х. Многие страны, не только Польша, это касается и Украины, и других стран Центральной и Восточной Европы, в какой-то момент приняли решение, чтобы использовать историю для политических задач и целей», – рассказал Пискорский.

«Если проанализировать высказывания определённых политиков, мы вообще придём к выводу, что Красная армия здесь ни при чём, что, на самом деле, не было никакого освобождения. А освобождение произошло даже не в 89-м, а только в 93-м году, когда последние группы советских войск покинули территорию Польши.

Сейчас доминирует такой подход. Это сравнение нацистской оккупации с военным присутствием Советского Союза в послевоенной Польше», – констатировал польский эксперт.

