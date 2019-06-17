Плач Лопушанского: Москва купила ПАСЕ – Украина проиграла всё

17.06.2019, Киев, Максим Карпенко

Парламентская Ассамблея Совета Европы продала Украину, получив взамен взносы России в бюджет организации. В ближайшее время российская делегация вернется в ПАСЕ, чтобы «расколоть» европейцев.

Об этом на форуме «Круг Винценза» заявил член украинской делегации в ПАСЕ, сторонник самых жестких санкций в отношении Москвы Андрей Лопушанский, передает корреспондент «ПолитНавиатора».

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Парламентарий из Украины раскритиковал генсека Совета Европы Турнбьерна Ягланда за то, что тот не стал рассказывать о «европейских ценностях», а прямо объяснил, что без российских денег организация не справляется.

«Вы знаете, что в 2014-2015 годах в ПАСЕ Россия была признана агрессором, были приняты санкции по отношению к Российской Федерации. А теперь, в этот понедельник-вторник мы будем с вами следить, Россия приняла через лоббистов все меры для того, чтобы с нее были сняты санкции и было восстановлено их право голосовать как полноценного члена Совета Европы, и занимать должности в руководящих органах данного учреждения.

Россия с 14-го года до 19-го, за пять лет, не выполнила ни одной резолюции Парламентской Ассамблеи Совета Европы. И причина, почему возвращают Россию, господин Ягланд возвращает из-за того, что Россия не платит взносы, что не хватает денег Совету Европы и потому надо ее вернуть.

Мне кажется, уважаемые мои – это специальный брутальный ход российской пропаганды для того, чтобы расколоть институт ПАСЕ.

Можно было совсем иначе сказать – уважаемые парламентарии, 130 миллионов россиян лишены защиты прав человека, можно было бы перевести на ценности.

А Ягланд, генеральный секретарь Совета Европы, не говорит о ценностях, а говорит про деньги», – жалуется Лопушанский.