По Фрейду: Съезд Порошенко стал символом подготовки бегства за границу

29.01.2019, Киев, Михаил Рябов

Пиарщики Петра Порошенко в очередной раз подставили своего шефа, избрав лозунгом сегодняшнего предвыборного форума «От Крут до Брюсселя». Об этом в своем блоге рассуждает экс-кандидат в мэры Одессы Вячеслав Азаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«В исторической науке наряду с хронологией побед есть и понятие их географии. Имеются в виду города на пути победоносной борьбы. Например, в советской истории ВОВ это выглядит, как «От Москвы до Берлина».

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Поэтому, если технологи Порошенко для лозунга его съезда взяли отправной точкой Круты, конечной должен был стать крайний пункт на востоке, куда дошла или собирается дойти его армия.

Лозунг же «От Крут до Брюсселя» в этом смысле больше похож на путь отступления. Так могли бы описать свою дорогу бандеровцы: «От Бродов до Манитобы», куда они бежали в Канаде.

В таком контексте и гарант своим лозунгом демонстрирует, что надеется потом спрятаться в столице ЕС. Но думаю, лучшее, что его ждет, – это сельва Парагвая», – рассуждает Азаров.