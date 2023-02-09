«По истребителям для Украины решение уже принято» – Карасёв

Вадим Москаленко.  
09.02.2023 20:40
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Логично было бы предполагать, что за танками должны последовать поставки авиации Украине, однако даже в этом случае обеспечение истребителями гораздо более громоздкий процесс, чем логистика и переобучение ВСУ для натовской тяжёлой бронетехники.

Об этом в своём видеоблоге заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Логично было бы предполагать, что за танками должны последовать поставки авиации Украине, однако даже...

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«Танки можно привезти-завезти, потом отвезти на ремонт, экипажи обучить. В конце концов, какой-нибудь бывший танкист стран НАТО может быть главным членом экипажа, а наши так, потому что технику надо немного изучить, как она работает, танк, например, «Леопард», это компьютерная машина.

А самолёты? Откуда, аэропорты где? Если аэродромы наши, это надо ПВО интегрированная. Это не так просто, она годами делается. Кстати, у России она есть. Далее, хорошо, а F-16 к нашей полосе приспособлен – или нет? А техническое обслуживание?

Если самолёты вылетают, например, с аэродромов Румынии, Польши, Словакии, истребители, речь только об истребителях, где дозаправка, если нужна будет? Радиоэлектронная борьба, кто будет этим заниматься?», – вопрошал он.

«Но я думаю, в принципе, решение принято, что, если надо – будет. Потому что как наступать только танками без прикрытия с воздуха? Нельзя», – рассуждал Карасёв.

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