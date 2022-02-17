Почему русская служба Euronews безнаказанно транслирует оскорбления Путина

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Новости Украины

Вещающая в России русская служба телеканала Euronews опустилась до трансляции оскорблений и угроз в адрес президента Владимира Путина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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16 февраля в вечернем эфире телеканала Euronews был показан сюжет, в котором толерантные журналисты «пошли в народ», чтобы выдать спектр мнений украинских «громадян» на «возможную агрессию России».

Из репортажа главным образом вытекало, что раздутый на Западе алармизм, пересаженный на украинскую почву, способствовал невероятному обогащению магазинов, торгующих оружием, боеприпасами и прочей военной снарягой.

Радуясь плывущим в руки баснословным барышам, сами торгаши, тем не менее, не могли сдержать ностальгического вздоха по жаркому периоду 2014 года, когда в Донбассе шла настоящая война с применением танков, ствольной и реактивной артиллерии, городскими боями и реляциями об одержанных «пэрэмогах». Тогда, по утверждению работников прилавка, «люди хватали вообще всё».

В общем, кому война, а кому мать родна.

Помимо магазинов, популярных у диванных милитаристов, репортёры Euronews посетили киевские рынки, где, в торговых рядах, всё также интересовались планами «пересичных громадян» на случай «начала российской агрессии».

Большинство респондентов, включая обобранных до нитки за последние восемь лет, пенсионеров, говорили нескладно и нелогично: «Все пойдут по домам. Все те, которые хотят идти на нас войной, вот это им и обернётся тем же».

Впрочем, не следует быть слишком требовательными к дезориентированным обывателям, на которых украинские и западные СМИ регулярно вываливают потоки меняющихся почище мартовской погоды прогнозов на войну.

И только женщина за базарным прилавком на вопрос – «будет ли война?» – бодро сообщила: «Нет, я думаю, что нет. Думаю, что всё это слишком раздуто. Мы уже пережили «революцию» и другие угрозы. И слава Богу».

Но были среди «громадян» агрессивные деятели, из тех, что постоянно на виду и в «тренде», что спят и ходят до ветру в камуфляже, замотаны до бровей в тактические шмотки и повсюду демонстрируют «патриотизм», держа в лапах карамультук в модном обвесе.

Роясь в ассортименте тактических штанов, один такой упакованный дядя на вопрос репортёра – «Россия начала частичный отвод своих войск – всё закончилось?» – пробурчал сквозь флисовый бафф на морде:

«Когда развалится Россия, только тогда всё закончится. Когда Путина в наручниках и с мешком на голове привезут в Гаагу, на трибунал – вот тогда всё закончится».

Что у нас есть сказать по этому поводу?

Собственно, к грозному рагулю, что побоялся показать личико, претензий особых нет. Рагуль – он и есть рагуль, хоть во что его заверни. Можно только пожелать ему успеть спилить мушку с карамультука, когда всё начнётся. Просто чтобы не было мучительно больно.

Однако мы припасли пару ласковых господам-толерастам из Euronews. У вас что, мозги отсохли? Даже таблоиды стараются выдавать более сглаженные фразы, делая похожие сюжеты. Это же экстремизм в чистом виде!

Ладно. Хотите быть резкими, как позавчерашний кефир, то будьте резкими до конца. Для баланса опросите жителей Донбасса, на головы которых вот уже восемь лет сыплются украинские снаряды, убивая и калеча всех подряд. Так они вам скажут, что это Украина давно должна быть разобрана на запчасти, а в Гаагу следует отправить в мешках Порошенко, Турчинова, Яценюка, Кличко, руководство ВСУ и СБУ в полном составе, а заодно и «миротворца» Зелю вместе со всем его политическим вертепом.

Не желаете ли пройтись по рынкам городов Крыма и спросить вчерашних граждан Украины, что они думают о перспективах войны с Украиной?

Впрочем, как работает Euronews в Крыму, мне «посчастливилось» увидеть своими глазами в конце января или в начале февраля 2014 года, незадолго до развязки путча и начала Крымской весны.

На площади Советской, со стороны здания «Черноморнефтегаза», стояла репортёрская группа Euronews, спрашивая на камеру мнение симферопольцев насчёт обострения обстановки на «Евромайдане» в Киеве.

Как и следовало ожидать, на события в Киеве прохожие высказались резко отрицательно, справедливо замечая, что добром всё это не кончится.

Вечером того же дня специально посмотрел крымский репортаж Euronews и подивился мастерству монтажа европейских пропагандистов. Авторы максимально «причесали» высказывания крымчан, доведя их до нужного градуса нейтральности или даже умеренного позитива.

И, надо заметить, за прошедшие 8 лет Euronews не стала освещать острые события более адекватно. Наоборот. Количество вранья и узорного цитирования, льющихся с «общеевропейского канала», стало ещё больше.

Например.

В конце января текущего года Euronews выдал сюжет о посещении еврейской делегации стран Евросоюза Бабьего Яра в Киеве. Не секрет, что число жертв массовых убийств в Бабьем Яру, организованных нацистами и совершёнными руками коллаборационистов из украинской вспомогательной полиции, зашкаливает за сотню тысяч.

Голос за кадром уныло долдонит о тридцати тысячах расстрелянных евреев. Позвольте, а ещё семьдесят с лишним тысяч человек, разделивших трагическую участь с киевскими евреями, уже не в счёт? Нет ли в репортаже Euronews из Бабьего Яра разжигания антисемитизма?

Дальше – больше. Уверенно оседлавший тему всё тот же голос за кадром несёт уже полную ахинею, на голубом глазу утверждая, что в СССР эту трагедию скрывали. В это время оператор старательно избегал попадания в кадр мемориала жертвам фашизма, установленного аккурат в советское время.

Апофигеем маразма стал трясущийся представитель делегации, пролепетавший на камеру что-то вроде – «как страшно жить, когда столько агрессивных русских солдат с танками стянуто к границе…».

Сто лет не смотрел Euronews, но, собирая материал, взглянул и узнал, что его обитатели до сих пор не могут прийти в себя, в сотый раз обсасывая уже порядком увядшую тему сбитого российской ракетой отработавшего свой век российского же искусственного спутника.

Какие они, однако, в европах впечатлительные…

Странная и неприятная получается ситуация. В России взят курс на изгнание вражеских СМИ из национального медиапространства. И, как мы можем убедиться, наиболее упоротых в самом деле выносят на лопате, чтобы воняли подальше.

И только телеканал Euronews безнаказанно продолжает портить воздух более 20 лет, и его до сих пор можно принимать во многих российских городах, включая Москву, на обычную эфирную антенну.

В чём тут дело?

До 2017 года одним из акционеров Euronews с долей 16,94% была российская государственная компания ВГТРК. Целью ВГТРК было продвижение на европейский медиарынок объективной информации о событиях в России и создание положительного образа нашей страны.

Глядя на репертуарчик Euronews, российский контент на фоне прочего, антироссийского, терялся, но при этом покинуть консорциум ВГТРК не торопилась, предоставляя существенные преференции (мягко говоря) недружественному СМИ, позволяя ему вещать в ночном и утреннем эфире телеканала «Культура».

Речь о том, что Россия, в отличие от прочих стран, взялась распространять Euronews на эфирном канале, то есть бесплатном и общедоступном.

В 2015 году в системе Euronews произошёл кардинальный передел сфер влияния. 53% акций телеканала были проданы египетскому медиамагнату Нагибу Савирису – личности очень и очень примечательной.

Дяденька медиамагнат сыграл заметную роль в победе «арабской весны», войдя в «совет старейшин» для плавной передачи власти от действующего президента Мубарака к экстремистам из группировки «Братья мусульмане».

Принадлежащие Савирису телеканалы денно и нощно транслировали сюжеты с площади Тахрир, а специально нанятые им люди таскали египетским майдаунам всё необходимое для поддержки хорошего настроения: кофе, пледы и прочую шаурму.

Необходимо отметить, что, благодаря поддержке «арабской весны», семейке Савириса, в отличие от большинства других египетских олигархов, выйти из «революции» с минимальными потерями.

Подписывая сделку о покупке контрольного пакета акций главного европейского телеканала, господин Савирис заверил, что редакционная политика отныне будет более сбалансированной и в ней не будет места как пропаганде репрессивных режимов, так и противодействию Russia Today, на чём настаивали многие влиятельные европейские политики.

Свежо предание.

Занятно, что, передача контрольного пакета акций Euronews господину Савирису сопровождалось, с одной стороны, отзывом лицензии на украинскую версию телеканала медиагруппы Фирташа – Лёвочкина, и дополнительной эмиссией акций с целью усиления американского влияния на европейское вещание и продажей 25% пакета компании NBC, с другой.

Доля пирога ВГТРК при этом снизилась до совсем уже неприличных 2,29%, превратив и без того мизерное влияние российской стороны на редакционную политику телеканала до совсем уже иллюзорной.

При этом Euronews вошёл во вкус, продолжая пользоваться главным активом, любезно предоставленным ВГТРК – самой большой из всех участников консорциума системой вещания на самую большую из всех национальных аудиторий канала. Более того: при начавшейся цифровизации эта система даже выросла, поскольку «Культура» вошла в Первый мультиплекс, обязательный для распространения всеми операторами России.

В конце концов справедливость восторжествовала, хотя и не полностью – в начале сентября 2017-го Euronews убрали из сетки ТК «Культура» и престижного Первого мультиплекса, оставив лазейку для регионального вещания на усмотрение операторов.

В общем, если до 2015 года в вещании Euronews на Россию был хоть какой-то смысл, то после приобретения контрольного пакета акций телеканала майданолюбивым египетским делягой, не скрывающего своих планов на Euronews, как на инструмент усиления личного влияния в ущерб интересам государств-участников, продолжение работы русофобского ресурса в российском эфире, пусть даже на местном уровне, стало попросту нелепым.

Против России ведётся информационная война, в ходе которой вместе с болботнёй о «правах человека» и «общечеловеческих ценностях» проталкивается искажённая и откровенно агрессивная информация. Может, хватит уже «асимметричных ответов» с оставленными лазейками для недругов России? Может, пришла пора симметричный ответов?