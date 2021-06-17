Почему украинская мова стала вызывать агрессию молодёжи

17.06.2021, Киев, Роман Рейнекин

Новости Украины

Пока Путин с Байденом вели переговоры на берегах женевского озера, на Украине политизированное сообщество в соцсетях пережевывало очередную зраду. Молодая девушка по имени Диана Калеганова, жительница Ирпеня Киевской области, опубликовала несколько сториз в своем Instagram, где в резко уничижительной форме отозвалась о насильственном навязывании украинской мовы.

Пожалуй, самым смачным местом в ее эмоциональных монологах стала фраза о том, что будь ее воля, она «Запретила бы нах**й еб**ый украинский язык». Это внезапное откровение представительницы даже не юго-востока, а самой что ни есть центральной Украины, потрясло «патриотов» Незалежной до глубин их свидомой души.

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Как водится в таких случаях, на девушку из Инсты посыпался вал угроз и оскорблений, хейтеры предлагали ей «убраться за поребрик». Огрызаясь в ответ, Диана Калиганова заявила хейтерам, что они «еб**утые», а она сама – русская.

«Я такая сижу и думаю после этих слов: зай, тебе моя фамилия ни о чем не говорит, ни о чем нах*уй? Я — русская, со мной Бог», – так дословно звучит разошедшаяся по украинским СМИ фраза, мультиплицировавшая коллективную ненависть свидомых в разы.

Ей самой и ее матери пишут угрозы в соцсетях, а струсившее начальство школы, где училась Калигановой, состряпало в отношении нее негативную характеристику.

Финал этой истории тоже типичен для современной Украины. Устав от издевательств и угроз, девушка решила извиниться. Нетипично здесь только то, что в отличие от предыдущих жертв свидомого хейтерства, Калеганова не взяла своих слов назад, попросив прощения лишь у людей, которые «топят за украинский язык без всякого фанатизма, национализма и такого подобного».

Цитата: «В любом случае я остаюсь при своем мнении. Украинский язык мне не импонирует. Я буду говорить по-русски. Это не пропаганда, просто мне так комфортно», — заявила девушка.

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Этот случай на Украине – не единичный. У тех, кто следит за новостями, на слуху сразу несколько резонансных историй подобного рода. Что характерно – все они – последних месяцев, после вступления в силу скандального закона о тотальной украинизации.

Так, харьковчанка назвала участников прошедшего в городе марша вышиванок «необразованными людьми» и «быдлом».

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А буквально на минувшей неделе молодая тиктокерша из Чугуева Яна Коваленко обозвала украинских военнослужащих «тварями», «наркоманами» и «алкашами», заявив, что их не за что уважать.

Цитата: «Та блин, это позорище. А что сказать хорошего, то, что они вонючие, грязные, обрыганные, ходят бухие по городу или обдолбанные. Где этот военнослужащий, которого можно уважать за что-то. Против кого они воюют. Не трогайте меня по этой теме. Я размотаю любого и каждого. Ненавижу этих тварей, просто ненавижу. По-другому я и сказать не могу. И мы им платим налоги. Вот этим нахлебникам, которые сидят и нихера не делают. Таким, блин, ублюдкам, которые не хотят работать. Наркоманам и алкашам, которые идут туда».

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Аналогичный случай имел место в Мариуполе. Женщина опубликовала видео, в котором назвала ВСУ «соской-пустышкой», а идущую войну – гражданской.

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А еще был скандал с роликами в соцсетях дочери судьи Киевского Печерского райсуда Кристины Константиновой, которая утверждала, что «Крым уже не наш» и призывала всех смириться с этим.

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Самым же известным стал случай с травлей молодой киевской тиктокерши Таисии Онацкой. Ее преследование возглавил офицер ВСУ, чиновник Украинского Генштаба Анатолий Штефан с позывным «Штирлиц». Эта история получила столь весомую огласку не только по этой причине, но также из-за популярности страничек Таисии. В Instagram у нее 72 тысячи подписчиков, а в TikTok почти три миллиона. Причиной скандала стало видео блиц-опроса на киевском майдане, в ходе которого девушка выбрала Россию, а не Украину.

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И это лишь вершина айсберга – то, что вышло на поверхность благодаря скандалам, раздутым оскорбленными в своих чувствах верующими в «национальную идею». На самом же деле, это в украинских молодежных соцсетях явление очень распространенное. Не сказать, что прямо доминирующее, но очень заметное.

И это лишнее подтверждение той истины, что на чужой роток не накинешь платок, особенно, если таких несогласных ртов миллионы. Можно исключить их из официального дискурса и выдавить из мейнстримовых СМИ, имитируя там показное и фальшивое единомыслие и несуществующее национальное единство. Однако на дворе 21 век, и это приводит лишь к тому, что будет, как в песне Высоцкого – «ты их в дверь, они в окно».

В украинском случае таким неподцензурным «окном» стали наименее подконтрольные государственной цензуре молодежные соцсети. Ютуб, Инстаграм, Тик-ток. Почему именно они, а не, к примеру, Фейсбук с Твиттером? Потому что фиксируемое нами тут явление – поколенческое. Как ни прискорбно это осознавать «рыцарям национальной идеи», борьбу за молодежь они в значительной степени проиграли. Да, существуют детские лагеря «Азова» и тому подобное, но это мизер на общем фоне.

К тому же, юность – это период, когда особенно остро чувствуется навязываемая фальшь и лицемерие. Если на закате советской власти антисоветская националистическая идеология обладала привлекательным для тогдашней молодежи бунтарским и контрсистемным флером, то спустя 30 лет она стала частью официозной бюрократической машины, когда гимн и вышиванки прикрывают обыкновенное воровство и предательство.

Совсем неудивительно, что задержавшись в сознании перестроечного поколения, националистические мифы не задержались в головах детей, выросших уже при независимости. Как говорится, в одно ухо влетело, в другое вылетело. А когда государство от украинизации тихой сапой перешло к активному и агрессивно-навязчивому штурму мозгов, это не могло не вызвать ответной столь же агрессивной реакции.

Именно с этим связан такой, казалось бы, нелогичный всплеск негатива в отношении армии, мовы и в меньшей степени веры – тех самых главных скреп постмайданного режима, которые поднял на знамена Порошенко, а сейчас подхватил Зеленский. То, что навязывают, не любят. Оно вызывает стихийный протест.

Нужно понимать, что в большинстве случаев, люди, которые извиняются, делают это не потому, что поменяли свое мнение, а потому, что не хотят лишних проблем из-за поднятого хайпа и травли. Таким образом, травля не достигает своей цели, перемещая негатив из соцсетей на кухни.

При этом, что важно, молодежь, демонстрирующая неприятие националистических фетишей – это не какие-то там маргиналы или гопники. Так, героиня последнего по хронологии скандала имеет незаконченное высшее образование и учится на (sik!) журналиста.

Все это – прямой результат навязанной Украине крайне токсичной и однобокой гуманитарной политики. И таких «неожиданных» для «патриотов» открытий будет еще много, учитывая уровень аутизма адептов и проводников этой политики.

Как тут не процитировать одного известного киевского блогера, недавно заметившего, что:

«Действующая гуманитарная политика украинского государства остается токсичной и внутри страны, и за ее пределами. Привычка игнорировать любые свидетельства этого этого, обесценивать и отвергать любую критику, как происки Путина, приводит к постепенному повышению напряженности в обществе».

А потом свидомые удивляются – откуда берутся все эти люди, которые голосуют за «неправильные» партии и кандидатов? Так вот же они – у вас перед носом. С вами, возможно, в одном квартале живут. Просто вы предпочитаете делать вид, что их нет, занимаясь самообманом, будто вы – и есть вся Украина.