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23.05.2018, Киев, Максим Карпенко
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Социология, Украина

Почти 80% жителей Украины не верят в хорошее будущее страны


Подавляющее большинство украинцев считают, что молодое поколение не имеет хорошего будущего в этой стране. Такие данные опубликовала социологическая группа «Рейтинг», которая провела опрос среди 2,4 тысяч респондентов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Так, 43% опрошенных заявили, что хорошего будущего ждать однозначно не стоит. Еще 34% ответили, что будущее для молодежи скорее бесперспективное. В поддержку нынешнего положения дел выступили всего 3%. «Скорее да» ответили 14% опрошенных. Еще 6% затруднились с ответом.

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Опрос проводился с 15 по 31 марта этого года во всех регионах Украины за исключением ДНР, ЛНР и Крыма, которые официальный Киев считает своими территориями.

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