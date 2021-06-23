«Почувствуйте себя украинским Рэмбо». Генерал ВСУ ищет пушечное мясо

Подразделения украинской территориальной обороны следует формировать по принципу «службы выходного дня».

Об этом, предает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью журналу «Український тиждень заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины, экс-заместитель командующего силами спецопераций ВСУ Сергей Кривонос, отвечая на вопрос, какой должна быть территориальная оборона.

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«Согласно нашему законопроекту, это должны быть добровольцы, прошедшие проверку, заключившие контракт и живущие в той местности, где будут проходить службу. Это должна быть «служба выходного дня»: с понедельника по пятницу люди занимаются своими делами, а на выходных проходят подготовку в подразделениях теробороны. Любые граждане при условии соответствующей проверки смогут наращивать свои оборонительные способности за счет собственного времени», – сказал генерал.

Он предлагает приравнять территориальную оборону к срочной службе.

«Мы знаем, что, к сожалению, срочники в армии часто используются как бесплатная рабочая сила, не проходя соответствующей военной подготовки. Это подрывает авторитет армии. А мы вместо этого как раз даем возможность каждому почувствовать себя «украинским Рэмбо», – заявил Кривонос.