23.06.2021,

Киев, Ольга Козаченко

 
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«Почувствуйте себя украинским Рэмбо». Генерал ВСУ ищет пушечное мясо

Подразделения украинской территориальной обороны следует формировать по принципу «службы выходного дня». Об этом, предает...

Подразделения украинской территориальной обороны следует формировать по принципу «службы выходного дня».

Об этом, предает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью журналу «Український тиждень заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины, экс-заместитель командующего силами спецопераций ВСУ Сергей Кривонос, отвечая на вопрос, какой должна быть территориальная оборона.

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«Согласно нашему законопроекту, это должны быть добровольцы, прошедшие проверку, заключившие контракт и живущие в той местности, где будут проходить службу. Это должна быть «служба выходного дня»: с понедельника по пятницу люди занимаются своими делами, а на выходных проходят подготовку в подразделениях теробороны. Любые граждане при условии соответствующей проверки смогут наращивать свои оборонительные способности за счет собственного времени», – сказал генерал.

Он предлагает приравнять территориальную оборону к срочной службе.

«Мы знаем, что, к сожалению, срочники в армии часто используются как бесплатная рабочая сила, не проходя соответствующей военной подготовки. Это подрывает авторитет армии. А мы вместо этого как раз даем возможность каждому почувствовать себя «украинским Рэмбо», – заявил Кривонос.

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