Поддержавший украинскую хунту Агутин решил дать гастроли в России

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Осудивший СВО певец Леонид Агутин вместе со своей женой Анжеликой Варум планирует устроить тур по России.

Анонсы с его выступлениями появились на сервисах по продаже билетов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Начальная цена билета на ближайший концерт, который запланирован на 29 июля, составляет 2,5 тысяч рублей, максимальная – 325 тысяч.

Напомним, в самом начале СВО Агутин заявил, что он категорически против спецоперации, а его супруга Анжелика Варум, проводящая большую часть года в США и за пределами России, подчеркнула, что «мы летим в ад», комментируя СВО.

Российский политолог Сергей Марков в своем блоге призвал организаторов концертных туров отказаться от мероприятий с участием Агутина.

«Леонид Агутин, который осудил СВО и поддержал украинскую русофобскую хунту, решил подзаработать на русских и дать концертный тур в российских городах. Люди требуют от властей этих городов отменить все концерты этого негодяя во всех городах России. Российский народ вообще требует от элиты России более деятельного участия каждого в защите России. Если не хотят защищать Россию – пусть просто уезжают куда хотят, мир к счастью большой. Реклама с участием Агутина на российских каналах должна быть запрещена. Бизнес потеряет деньги? И правильно, нужно было смотреть, кому вы заказывали рекламу. А практику помогать врагам России убивать русских и получать от русских деньги, – пора прекратить. Если кто из чиновников будет этому сопротивляться – то народ прекратит вас», – убежден Марков.