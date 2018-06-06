06.06.2018, Киев, Владимир Гладков

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Погребинский назвал “бредовым винегретом” список Бабченко

И форма, и содержание расстрельного «списка Бабченко» говорят о том, что Москва здесь точно не при чём.

Об этом в эфире youtube-канала «PolitWera» заявил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Меня этот список сильно позабавил, уже понятно, что СБУ от него открестилась. Сам по себе список не мог быть составлен в СБУшном бюрократическом аппарате, поскольку невозможно, когда у одних людей записывается только имя, у других имя-отчество, у некоторых почему-то возраст. Потом, поставить туда Андруховича, Иванчука – самых известных украинских писателей. Думаю, что некоторые, когда не увидели себя в этом списке, очень огорчились», – с иронией отметил Поргребинский.

«Там, например, есть замечательная барышня по фамилии Ницой, которая уже учинила скандал в СБУ. Она пришла туда по поводу списка, а лейтенант, который встречал, заговорил с ней по-русски. Она устроила дикий скандал, потребовала разогнать СБУ, поскольку там окопались враги украинского народа. Больная девушка, совсем. Детский писатель на всю голову. И она записана как враг российского режима, которого надо уничтожить.

Я уже не говорю о всяких смешных людях, которые совсем непонятно, как туда попали. Но этот винегрет списка – треть журналистов, четвёртая часть блогеров, некто, кого мало кто знает и так далее. Я более или менее всех знаю, но это просто смешно. То, что называется – не может этого быть, потому что быть этого не может никогда. Не могло быть такого списка, составленного в Москве в спецслужбе для того, чтобы уничтожать этих людей – это бред», – считает политолог.