Погребинский: Признание Крыма и Донбасса обернется для Европы волной сепаратизма

Новости Украины

Европа может смириться с российским статусом Крыма и требованиями республик Донбасса, но не признает этого официально, потому что боится запустить волну сепаратизма на своей территории.

Об этом в эфире телеканала UkrLive заявил политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперт напомнил, что в Европе достаточно своих проблем с сепаратизмом, например, Каталония, которая уже много лет пытается добиться отделения от Испании.

«Германия держится за свою систему ценностей. Для нее важно то, что Россия не разделяет много из того, что разделяет Германия, в смысле ценностей… С другой стороны, для Германии неприемлемы изменения границ силой. Поэтому ситуация, которая зависла на долгие годы с Крымом… они могут тысячу раз понимать, что Крым был русский и так далее, турецкий и все такое, и украинский тоже. Они могут это все понимать, но они все равно не могут согласиться с тем, что можно таким способом изменить территорию страны», – сказал политолог.

«Во-вторых, для них ситуация на Донбассе тоже выглядит так, что если закончится все урегулированием, когда сепаратисты получат все права, которых они добиваются, это будет победа в Европе сепаратизма. А теперь вспомните, что с Каталонией происходит. Там же вообще ни войны особой, но, конечно, проблемы довольно серьезные, но такого ничего нет, как у нас. Тем не менее, какая позиция Европы? Ничего мы не признаем, Европа не признает никаких прав Каталонии на отделение», – заявил Погребинский.