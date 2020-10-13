Погребинский: Прощаемся с иллюзиями – весь мир не против России

13.10.2020, Киев, Максим Карпенко

Единственным вариантом компромисса с республиками Донбасса для Украины может быть только потеря этих регионов.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, население ДНР и ЛНР хоть медленно, но с каждым месяцем все больше и больше интегрируется в Россию.

«Достаточно просто людям внятно объяснить альтернативу. Людям никто толком [не объясняет]. Я только пытаюсь объяснять. А альтернатива такая – либо компромисс, реалистический компромисс, совсем не в интересах Украины, либо потеря Донбасса. При том с каждым месяцем шансы варианта потери становятся все больше и больше. И дело не только в том, что там люди получают паспорта. Кстати говоря, медленно получают…

Надо ясно и внятно объяснить людям эту альтернативу, почему такая конкретная альтернатива. Я думаю, что большинство людей, которые говорят «нельзя уступать»… и когда ты им задаешь вопрос «А как ты предлагаешь себя вести?», самые, вроде бы вменяемые, говорят: «Давайте подождем. Вот сейчас весь мир против России, вся Европа против, Америка против. Добавят Россию и тогда мы навяжем свой вариант».

Это возможно в принципе? В принципе возможно, если меня спросят, это вероятно в ближайшей перспективе или среднесрочной, я бы сказал, конечно, нет», – заявил Погребинский.