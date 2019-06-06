06.06.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Медицина, Политика, Украина
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Погребинский советует Зеленскому срочно пролечиться у мозгоправа

Владимир Зеленский стал президентом Украины, но так и не смог избавиться от образа комедийного артиста.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я считаю, что эти ухмылочки – ну, держать себя с достоинством надо уметь. Ну у него папа профессор, мама – образованные люди. Он ведет себя как будто он вышел из «95-го квартала». Буквально чуть не подпрыгивая от кайфа, что рядом Туск, он разговаривает с Кушнером. И это видно, что человек не контролирует свое выражение лица. И главное видно, что ему это нравится. Но я ему прощаю, потому что он совсем неожиданно оказался в этом месте», – сказал эксперт.

По его словам, в 42 года оказаться на вершине мировой политики – это очень тяжелое испытание для любого человека.

«Он до сих пор не релаксировал. Должен какой-то психолог с ним поработать: «Ты президент, спокойно, никто у тебя это не отнимет». А он не может, он каждый раз, что ни происходит, начинает: «Я великий, великий». Это плохо кончится для него. Так можно жить совсем недолго.

Если он хочет иметь дистанцию хотя бы на один срок, то он должен смириться с мыслью: «Да, я президент, так случилось. Это вообще кошмар и ужас. Мне надо принять собственное убеждение, что мне придется тяжело жить эти четыре года». И эти попытки хохотать и смяться по любому поводу, рассказывая, что у нас государство будет в смартфоне и прочую чепуху, имея колоссальную проблему с рабочими местами, зарплатами, тарифами», – заявил Погребинский.

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