Погребинский: Зеленский допустил дипломатическое хамство по отношению к Байдену

22.06.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский такой смелый в разговоре с Западом только на расстоянии. При первой же встрече с американским лидером Джо Байденом он снова начнет заискивать и пресмыкаться перед ним.

Об этом в эфире телеканала «Первый независимый» заявил политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наша власть во главе с Зеленским закусила удила и вообще позволяет себе не просто наступательную дипломатию, а я бы сказал, хамскую дипломатию. И достается тут уже не только Путину и прочим понятным врагам, но и Меркель, Микрону и даже президенту Соединенных Штатов, которым недоволен Зеленский. Он очень им недоволен – ну как так, он требует конкретики: «Что вы там нас кормите всякими обещаниями – вы конкретно скажите – да или нет». Честно говоря, не очень понятно, насколько долго может держаться это дипломатическое хамство. Мы же прекрасно помним, каким заискивающим тоном говорил Зеленский с предыдущим американским президентом по телефону. Не надо это напоминать, да? Я, почему-то, думаю, что, когда и если Зеленский, состоится его поездка в Соединенные Штаты, то он свой тон умерит. Все-таки, лицом к лицу столь наглый тон использовать в отношении умудренного жизненным и любым другим политическим опытом – это не комильфо, и я думаю, что президент на это не решится, а снова будет заискивать, я в этом почти не сомневаюсь», – заявил Погребинский.

Ранее Владимир Зеленский раскритиковал итоги недавнего саммита НАТО из-за отсутствия четких сроков принятия Украины в Альянс.