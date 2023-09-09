Пока в Раде обнимаются собутыльники, военные кладбища еженедельно прирастают рядами могил, – Дроздов

Украинские военные кладбища каждую неделю прирастают новыми рядами свежих могил, пока в Верховной раде и других кабинетах власти обнимаются чиновники, выпившие вместе «бочку виски».

Об этом в эфире эмигрантского украинского радио «Сурма», вещающего из Чикаго, заявил скандальный львовский пропагандист Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Дроздова возмутил тот факт, что теперь уже экс-министра обороны Украины Алексея Резникова, отметившегося коррупционными скандалами на своем посту, провожали в отставку под аплодисменты депутатов Верховной рады.

«Я не мог своими глазами смотреть на все это украинское фейсбуковое сообщество, которое слезно благодарило министра, наверное, за госзакупки втридорога, называло его лучшим за 30 лет. Я смотрел, смотрел и себя спрашивал: «Если это лучший министр за 30 лет, то чего его уволили? Разве у нас лучших увольняют? На самом деле, когда под аплодисменты провожают министра, который фигурирует и ушел с должности на фоне коррупционных скандалов в его министерском ведомстве, так это приговор всему этому королевству кривых зеркал.

Весь этот политикум, весь этот междусобойчик, где все со всеми друзья, собутыльники – они, когда здороваются, они же не здороваются как министр с парламентарием, а они там – обнимашки, цемки, щечки, друзья, потому что выпили, наверное, бочку виски и так далее. Весь этот междусобойчик, неформальщина и тусня, она как раз показывает, что это совсем другой мир. Такое впечатление, что они не понимают, что надо всем этим, над всеми этими тендерами, где втридорога все закуплено, летают ракеты и падают. Надо всем этим, на самом деле, каждую неделю эти кладбища военных захоронений расширяются еще на один ряд. И это каждую неделю происходит. А там у них – аплодисменты, похвала», – заявил Дроздов.