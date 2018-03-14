14.03.2018, Киев, Михаил Рябов
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Полиция в Киеве схватила саакашистов за плакат об отдыхе Порошенко на Мальдивах
Полиция в Киеве схватила членов партии Михаила Саакашвили за попытку вывесить на Почтовой площади плакат, высмеивающий многомиллионные траты Петра Порошенко на новогодний отдых на Мальдивах в то время, как в стране продолжается война.
Как сообщает пресс-служба «Руха новых сил», трех «активистов» схватило около 10 полицейских и силой отобрали баннер.
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За инцидентом наблюдали пассажиры, ждущие прибытия автобуса на остановке.
«Люди, встаньте!» – закричала «активистка», однако очевидцы не стали заступаться за саакашистов.
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20:56 14 мартаСБУ ворвалась в квартиру журналиста, критиковавшего Порошенко, и подбросила взрывчатку
20:52 14 мартаУкраинцы на конях проедут всю страну – с запада на восток, реконструируя бои с мифической «Ордой»
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20:45 14 мартаКиев продолжает саботировать разведение сил в Донбассе
20:23 14 мартаНакануне президентских выборов в России, СБУ готовит антироссийские митинги на Донбассе
20:17 14 мартаПутин в Севастополе: Крым был передан Украине незаконно
20:15 14 мартаВ МИД ДНР напомнили об отсутствии закона об особом статусе Донбасса
20:07 14 мартаВстреча в Минске провалилась – вместо Медведчука и Геращенко от Украины приехали эксперты без полномочий
20:05 14 мартаАваков раздал медальки боевикам со свастиками
19:56 14 мартаАваков подсчитал погибших на Донбассе с начала войны боевиков националистических батальонов
19:48 14 мартаНа переговорах в Минске сделан шаг по восстановлению связи «Vodafone» в ДНР
19:45 14 мартаОперация «Му» Или новые приключения майданутого Шурика Ройтбурда
19:24 14 мартаНа Украине отменили льготы на проезд в общественном транспорте, пострадают миллионы семей
19:18 14 мартаМИД РФ: Британии не придется долго ждать нашего ответа
19:08 14 мартаГройсман запретил ввоз на Украину минудобрений из России
19:02 14 мартаКитайцы будут копать Черное море под Одессой
18:48 14 мартаСоратник Саакашвили сравнил Украину с окопом
18:39 14 марта“Газпром” решил ликвидировать офис в Лондоне и перевести рабочие места в Питер
18:27 14 мартаНа Украине уже видят себя во главе борьбы “всего мира” с Россией
18:10 14 мартаСовбез ООН собирается на экстренное заседание из-за отравления двойного агента
18:02 14 мартаЛавров не поедет в Лондон, в члены королевской семьи на ЧМ по футболу в Россию
17:53 14 мартаАнгличанка гадит: российским дипломатам в Британии дали неделю на сборы
17:44 14 мартаДоверенные банкиры Порошенко прибрали к рукам Burger King в России
17:20 14 мартаВ ДНР рассказали, как ВСУ разбираются с неугодными Порошенко националистами
17:00 14 мартаРазведчик ДНР: в первый бой я пошёл с трофейным украинским пулемётом, из которого сыпалась ржавчина
16:30 14 мартаПорошенко забился в истерике по поводу визита Путина в Крым
16:15 14 мартаРотенберг пообещал Путину запустить Крымский мост к маю
15:56 14 мартаНа Украине надеются, что отравление Скрипаля поможет стране быстрее вступить в НАТО
15:48 14 мартаУкраинских детей решили защитить от сексуальной эксплуатации
15:40 14 мартаНа Украину стали завозить вдвое больше иностранных свиней
15:33 14 мартаМинистр-американка вспомнила, как год назад помощник Ляшко предлагал ей взятку в виде квартиры
15:15 14 мартаВ Киеве обнаружили зраду в отставке Тиллерсона
15:05 14 мартаВ деле Муравицкого суд и прокуратура завели себя в юридический тупик
14:59 14 мартаНа Луганщине ВСУшники украли два «Урала» и тонну горючего
14:46 14 мартаВ Ужгороде нацисты развязали уличный террор
14:31 14 мартаЗа первую декаду марта ВСУ выпустили по ДНР тонну снарядов
14:24 14 мартаСева Новгородцев развеял надежды украинцев на Великобританию
14:13 14 мартаВ Раде паника: На подконтрольном Киеву Донбассе местная власть выходит из-под контроля Киева
13:56 14 мартаГройсман предложил узаконить юридический статус подонка
13:45 14 мартаНа украинском ТВ жалуются, что вместо “джавелинов” Киев получил металлолом
13:33 14 мартаВ Киеве начался мандраж, что Украину перемелет в конфликте России с Западом
13:24 14 мартаПредставитель Порошенко призвала украинцев скинуться по 400 гривен на “киборгов”
12:41 14 мартаВ правительственном квартале Киева приветствуют украинских рабов
12:38 14 марта«Мы защитили Европу от русской чумы!» – боевики АТО беснуются в Верховной Раде
12:31 14 марта«ЕС сам лезет в российскую петлю!» – Украина продолжает истерить из-за «Северного потока-2»
12:16 14 мартаБывший атошник призвал бороться с украинской информационной агрессией
12:02 14 мартаАгент СБУ рассказал, как перевозил оружие из Донецка
12:00 14 мартаКонец «аграрной супердержавы»: Россия оттеснила Украину на мировом рынке пшеницы
11:48 14 мартаПригодится для трибунала: Парубий празднует годовщину вербовки первых карателей
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21:33 14 мартаВ Киеве анонсируют выход Украины из СНГ и денонсацию договора о дружбе с РФ
21:10 14 мартаВещество, которым отравили Скрипаля, произвели в лаборатории, которую с 1999 года контролируют американцы
21:00 14 мартаВ Раде предложили закрыть посольство России в Киеве и запретить российские выборы на Украине
20:23 14 мартаНакануне президентских выборов в России, СБУ готовит антироссийские митинги на Донбассе
20:17 14 мартаПутин в Севастополе: Крым был передан Украине незаконно
19:18 14 мартаМИД РФ: Британии не придется долго ждать нашего ответа
19:08 14 мартаГройсман запретил ввоз на Украину минудобрений из России
18:48 14 мартаСоратник Саакашвили сравнил Украину с окопом
18:39 14 марта“Газпром” решил ликвидировать офис в Лондоне и перевести рабочие места в Питер
18:27 14 мартаНа Украине уже видят себя во главе борьбы “всего мира” с Россией
18:10 14 мартаСовбез ООН собирается на экстренное заседание из-за отравления двойного агента
18:02 14 мартаЛавров не поедет в Лондон, в члены королевской семьи на ЧМ по футболу в Россию
17:53 14 мартаАнгличанка гадит: российским дипломатам в Британии дали неделю на сборы
17:44 14 мартаДоверенные банкиры Порошенко прибрали к рукам Burger King в России
16:30 14 мартаПорошенко забился в истерике по поводу визита Путина в Крым
16:15 14 мартаРотенберг пообещал Путину запустить Крымский мост к маю
15:56 14 мартаНа Украине надеются, что отравление Скрипаля поможет стране быстрее вступить в НАТО
14:24 14 мартаСева Новгородцев развеял надежды украинцев на Великобританию
13:33 14 мартаВ Киеве начался мандраж, что Украину перемелет в конфликте России с Западом
12:58 14 мартаБританские СМИ подняли на смех собственное правительство, угрожающее РФ
12:31 14 марта«ЕС сам лезет в российскую петлю!» – Украина продолжает истерить из-за «Северного потока-2»
12:00 14 мартаКонец «аграрной супердержавы»: Россия оттеснила Украину на мировом рынке пшеницы
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11:13 14 мартаРусские сделали нас гастарбайтерами в собственной стране – Витовская
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8:03 14 мартаНа украинском ТВ объявили, что хороших русских нет
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21:36 13 мартаУ Авакова пообещали охранять российские избирательные участки на Украине от нацистов
19:28 13 мартаКлимкин угрожает отобрать шенгенские визы у всех, кто придет на выборы в Крыму
18:38 13 мартаКлимкин обещает добиться осуждения России
18:10 13 мартаВ Киеве назвали предложение Собчак о референдуме в Крыму “манипуляцией”
17:50 13 мартаКлимкин пообещал “цивилизованному миру” помочь победить Россию
17:31 13 мартаНа Украине ждут новой перемоги в энергетической войне с Россией
16:32 13 мартаУкраина бойкотирует кубок мира по биатлону в России и считает, что ее должны поддержать США
15:48 13 мартаПолторак пугает литовцев: Россия накапливает войска на границе с Украиной
12:39 13 мартаМИД РФ потребовал от Украины обеспечить безопасное проведение выборов
11:46 13 мартаБельгийский бизнес заходит с инвестициями в Крым
10:52 13 мартаЗавтра Путин доведет до истерики официальный Киев
10:36 13 мартаМосква не воспринимает всерьез антироссийскую риторику Порошенко – Погребинский
10:17 13 мартаЧаепитие с полонием, ужин с «Новичком»…
7:49 13 мартаРоссия одним махом обесценила гигантские вложения США
7:33 13 мартаВ Москве британского премьера отправили в пешее эротическое путешествие
22:31 12 мартаУкраина была на грани войны с Россией еще при Ющенко, – откровения разведчика
21:27 12 мартаШтатный пропагандон Порошенко: Олег Табаков запомнится нам только «поддержкой аннексии Крыма»
20:56 12 мартаВ Москве хотят оказать поддержку лояльному для РФ кандидату на украинских выборах
19:08 12 мартаВ Еврокомиссии проигнорировали призыв Порошенко отказаться от строительства “Северного потока-2”
14:26 12 мартаКиев готовит очередную «писульку» в ЕС – требует остановить «Северный поток-2»
14:19 12 мартаЗачем НАТО нужна бешеная Украина
14:15 12 мартаПартия Яценюка грозит России всемирной карой за выборы в Крыму
14:10 12 мартаВ Раде начинается паника: «Мы останемся без миллиардов от российского транзита!»
13:47 12 мартаВ Киеве сожгли храм Московского Патриархата
13:05 12 мартаЖириновский – Волкеру: Ополченцы дойдут до Киева, эвакуируйте посольство!
12:38 12 мартаСоциологи: Собчак уверенно опережает Жириновского
10:40 12 мартаКравчук пугает, что Путин скоро по-настоящему возьмется за Украину
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