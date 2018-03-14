14.03.2018, Киев, Михаил Рябов

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Полиция в Киеве схватила саакашистов за плакат об отдыхе Порошенко на Мальдивах

Полиция в Киеве схватила членов партии Михаила Саакашвили за попытку вывесить на Почтовой площади плакат, высмеивающий многомиллионные траты Петра Порошенко на новогодний отдых на Мальдивах в то время, как в стране продолжается война.

Как сообщает пресс-служба «Руха новых сил», трех «активистов» схватило около 10 полицейских и силой отобрали баннер.

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За инцидентом наблюдали пассажиры, ждущие прибытия автобуса на остановке.

«Люди, встаньте!» – закричала «активистка», однако очевидцы не стали заступаться за саакашистов.